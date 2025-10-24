Що Макрон розповів про рішення щодо заморожених активів Росії?

Зокрема вони мають бути вирішені до грудня, пише 24 Канал з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона.

Він повідомив, що було висунуто й обговорено низку пропозицій, і країни Європи можуть повернутися до них. Річ у тім, що виникають питання щодо дотримання міжнародного права, яке у Європейському Союзі цінують та поділяють ризик.

Макрон додав, що усі країни висловили спільне бажання продовжувати надавати фінансову підтримку Україні.

Еммануель Макрон Президент Франції Дискусія не поховала пропозицію Комісії. Вона просто дала можливість порушити технічні питання, які потребують вирішення. Технічні роз’яснення ще не дозволили нам завершити цю роботу. Водночас політична воля була дуже чітко підтверджена.

Зокрема Єврокомісії було надано мандат на досягнення остаточної угоди в грудні. Еммануель Макрон наголосив, що у рішенні Єврокомісії ніколи не йшлося про безпосередню конфіскацію заморожених активів Росії.

Пропонувалося взяти ресурси, які знаходяться навпроти цих заморожених активів, і на цій основі видати кредити під гарантії або Європейського Союзу, або європейського бюджету, або у змішаний спосіб за участю держав-членів,

– пояснив президент Франції.

Зауважте! Він наголосив, що рішення порушує реальні юридичні питання, які Euroclear поставив перед бельгійським урядом.

На думку французького лідера, цей варіант фінансування залишається основним. Таким чином подальша робота відбуватиметься спільно з урядами, Єврокомісією та Euroclear.

Макрон також сказав, що значна частина допомоги Україні у 2026 – 2027 роках буде спрямована на підтримку оборонних зусиль. Проте із суворими критеріями, та з метою подальшої інтеграції української та європейської оборонно-промислових баз.

Зверніть увагу! Президент Франції заявив, що цивільна підтримка теж має бути пов’язана з прискоренням реформ на європейському шляху України, фінансовою прозорістю та зміцненням верховенства права.

Що ще слід знати про Саміт?

Зокрема Саміт Європейської ради 23 жовтня затвердив висновки стосовно України. Про це пише Європейська правда.

Однак все ж є нюанс. За документ проголосували 26 держав ЄС з 27.

Важливо! Орбан не підписав висновки Євроради про Україну.

Що ж відбувається щодо активів Росії?