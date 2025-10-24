Чому ЄС не погодив "репараційний кредит"?

Ці кошти мали б допомогти Україні протистояти російській агресії, особливо на тлі скорочення підтримки з боку США. Однак Бельгія залишилася непохитною у своїй позиції, остерігаючись можливої відповіді Кремля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

У підсумку на саміті у Брюсселі 26 країн ЄС, оскільки Угорщина очікувано утрималася, доручили Єврокомісії "якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки, виходячи з оцінки потреб України". Проте офіційно європейські лідери так і не підтримали надання кредиту на основі російських активів.

ЄС залишається відданим підтримці фінансових потреб України протягом наступних двох років, включно з допомогою у військовій та оборонній сферах. Росія має негайно припинити війну,

– лише зазначив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Важливо! У результаті рішення про "репараційний кредит" відклали. Лідери ЄС мають повернутися до нього на саміті 18 грудня.

Яку позицію займає Бельгія?

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер на саміті продовжував поставив вимогу, щоб Євросоюз поділив між усіма країнами блоку ризики, пов’язані з наданням "репараційного кредиту" Україні. Це стало основною умовою, адже більшість російських активів розміщені в брюссельському депозитарії Euroclear.

Я хочу повного розподілу ризиків. Якщо кошти доведеться повертати, кожна держава-член має взяти на себе частину відповідальності. Наслідки не можуть лягти лише на Бельгію,

– наголосив де Вевер.

Варто знати! Раніше прем'єр Бельгії також вимагав, щоб інші країни, які тримають заблоковані російські кошти діяли аналогічно з Бельгією у питанні надання позики Україні, пише "Європейська правда".

Лідери ЄС, за даними джерел, намагалися заспокоїти бельгійського прем’єра. У проєкті документа за підсумками саміту, зокрема, мали зазначити пункт про солідарність і розподіл ризиків. Однак цих запевнень виявилося недостатньо для Бельгії.

Що говорять в Україні?

Президент України Володимир Зеленський, який теж прибув на саміт ЄС, наголосив, що Києву ці кошти потрібні вже наступного року, щоб покрити критичні потреби у війні з Росією.

Ми потребуємо цих грошей у 2026 році, і було б краще отримати їх на початку року, але я не впевнений, що це можливо,

— додав Зеленський.

"Репараційний кредит" Україні: що відомо?