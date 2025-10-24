Чому ЄС не погодив "репараційний кредит"?
Ці кошти мали б допомогти Україні протистояти російській агресії, особливо на тлі скорочення підтримки з боку США. Однак Бельгія залишилася непохитною у своїй позиції, остерігаючись можливої відповіді Кремля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.
У підсумку на саміті у Брюсселі 26 країн ЄС, оскільки Угорщина очікувано утрималася, доручили Єврокомісії "якнайшвидше представити варіанти фінансової підтримки, виходячи з оцінки потреб України". Проте офіційно європейські лідери так і не підтримали надання кредиту на основі російських активів.
ЄС залишається відданим підтримці фінансових потреб України протягом наступних двох років, включно з допомогою у військовій та оборонній сферах. Росія має негайно припинити війну,
– лише зазначив голова Європейської ради Антоніу Кошта.
Важливо! У результаті рішення про "репараційний кредит" відклали. Лідери ЄС мають повернутися до нього на саміті 18 грудня.
Яку позицію займає Бельгія?
Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер на саміті продовжував поставив вимогу, щоб Євросоюз поділив між усіма країнами блоку ризики, пов’язані з наданням "репараційного кредиту" Україні. Це стало основною умовою, адже більшість російських активів розміщені в брюссельському депозитарії Euroclear.
Я хочу повного розподілу ризиків. Якщо кошти доведеться повертати, кожна держава-член має взяти на себе частину відповідальності. Наслідки не можуть лягти лише на Бельгію,
– наголосив де Вевер.
Варто знати! Раніше прем'єр Бельгії також вимагав, щоб інші країни, які тримають заблоковані російські кошти діяли аналогічно з Бельгією у питанні надання позики Україні, пише "Європейська правда".
Лідери ЄС, за даними джерел, намагалися заспокоїти бельгійського прем’єра. У проєкті документа за підсумками саміту, зокрема, мали зазначити пункт про солідарність і розподіл ризиків. Однак цих запевнень виявилося недостатньо для Бельгії.
Що говорять в Україні?
Президент України Володимир Зеленський, який теж прибув на саміт ЄС, наголосив, що Києву ці кошти потрібні вже наступного року, щоб покрити критичні потреби у війні з Росією.
Ми потребуємо цих грошей у 2026 році, і було б краще отримати їх на початку року, але я не впевнений, що це можливо,
— додав Зеленський.
"Репараційний кредит" Україні: що відомо?
ЄС розглядає можливість надання Україні так званого "репараційного кредиту" на суму 140 мільярдів євро, використовуючи заморожені російські активи. Паралельно Єврокомісія опрацьовує варіант залучення додаткових 25 мільярдів євро з приватних рахунків, розміщених у фінансових установах держав-членів ЄС.
Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів діяти без зволікань. Він наголосив, що значна частина цих коштів буде спрямована на закупівлю європейського озброєння для Збройних сил України.
Сполучені Штати поки не підтримали ініціативу ЄС, аргументуючи це потенційними ризиками для ринків. Натомість Велика Британія та Канада висловили повну підтримку плану Брюсселя.