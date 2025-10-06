Із заяви Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом стало відомо, що частину заморожених російських коштів також планують спрямувати на соціальні потреби населення, однак пріоритет – озброєння та захист неба, передає 24 Канал.