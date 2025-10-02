Чому ЄС шукає підтримки США та Японії?

Європейський центральний банк остерігається, що використання заморожених російських активів для підтримки України може підірвати глобальну довіру до євро. Проте ці побоювання можуть бути зняті, якщо ініціативу підтримають Вашингтон та Токіо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

За інформацією видання, під час онлайн-засідання міністрів фінансів G7 у середу, 1 жовтня, Німеччина, Франція та Італія закликали США та Японію діяти узгоджено щодо російських активів.

Однак в підсумковому комюніке жодних зобов'язань спільних дій не було. Країни лише зазначили, що використання коштів Кремля – лише один із варіантів, які розглядаються.

Розробляється широкий спектр варіантів для задоволення фінансових потреб України, які серед іншого… включають узгоджене використання повної вартості заморожених російських суверенних активів у наших юрисдикціях для завершення війни,

– заявили міністри G7.

Разом з тим ініціатива ЄС щодо надання Україні "репараційного кредиту у розмірі 140 мільярдів євро із російських активів ще не знайшла підтримки усіх країн-членів блоку.

Вашингтон тисне на Європу, щоб та використала заблоковані кошти Центробанку Росії, але поки не повідомив, чи зробить те саме. У США заморожені приблизно 7 мільярдів доларів Кремля.

Японія також обережно ставиться до видачі "репараційного кредиту" Україні із власних заморожених російських активів, однак очікується, що вона піде шляхом США.

Невідомо, що робитимуть американці,

– говорять дипломати, ознайомлені із перемовинами країн G7.

Варто знати! Наступна зустріч міністрів фінансів G7 планується 15 жовтня у Вашингтоні під час щорічного засідання Міжнародного валютного фонду. Тоді, ймовірно, представники країн повернуться до обговорення російських коштів.

Що пропонує ЄС щодо російських коштів?

Велика Британія раніше заявила, що розглядає можливість використання мільярдів фунтів із заморожених активів Москви, щоб профінансувати нові кредити для України.

Міністр фінансів Канади заявив, що його країна "повністю підтримує" ідею Єврокомісії щодо російських коштів.

Проте більшість коштів Центробанку Росії заблоковані у ЄС, тому найбільші юридичні та репутаційні ризики відчувають саме країни блоку.

ЄЦБ занепокоєний будь-яким захопленням активів і у вівторок знову закликав Єврокомісію під час віртуальної зустрічі за участю заступників міністрів фінансів продемонструвати, що репараційний кредит не зашкодить довірі до євро,

– розповіли поінформовані дипломати.

Брюссель хоче надати національні гарантії країн ЄС щодо кредиту, щоб зняти всі юридичні сумніви. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, як пише Financial Times, раніше пропонував, щоб згодом позику забезпечили за рахунок бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки.

Важливо! Національні гарантії країн ЄС дозволять повернути Росії кошти одразу, якщо Кремль завершить війну проти України та виплатить їй репарації.

Що відомо про "репараційну позику" Україні?