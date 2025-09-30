Що розказала Урсула фон дер Ляєн про "репараційні позики"?
Частина з них також буде спрямована на фінансування оборонної промисловості Євросоюзу, пише 24 Канал з посиланням на видання The Guardian.
Зокрема фонд дер Ляєн надала більше інформації щодо механізму. Згідно з її слів, кредит не буде наданий одразу, а траншами й із відповідними умовами.
І ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, гарантуючи, що частина кредиту буде використана для закупівель у Європі та з Європою,
– наголосила Очільниця Єврокомісії.
Важливий факт полягає у тому, що активи не конфісковуються. Україна має повертати кредит, якщо Росія виплачує репарації.
Зверніть увагу! Як наголосила Урсула фон дер Ляєн, "винний повинен нести відповідальність".
Раніше очільниця Європейської Комісії повідомила, що загалом 2 мільярди євро буде витрачено на дрони для України. Про це йдеться на сайті Європейської Комісії.
Це дає змогу Україні збільшити власні виробничі потужності у сфері дронів, а також дозволяє ЄС отримати вигоду від цієї технології. Проте потрібне більш структурне рішення для військової підтримки,
– наголосила Урсула фон дер Ляєн.
Вона підкреслила: потрібно повинні рухатися швидко – разом з Україною та у тісній координації з НАТО.
Зауважте! Фон дер Ляєн нагадала, що потрібно й надалі надавати військову допомогу Україні, адже якщо наразі вважається, що Україна – це перша лінія оборони, то слід наростити військову підтримку.
Що ще відомо про заморожені активи Росії?
Наразі юридичні експерти Євросоюзу працюють над схемою, яка дасть можливість виділити "репараційну позику" Україні. Це прагнуть зробити, ухваливши рішення кваліфікованою більшістю країн, без втручання Угорщини.
Європейський Союз планує надати Україні "репараційну позику" у розмірі до 130 мільярдів євро. Однак очний розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом, який повідомить про потреби країни 2026-2027 роках.