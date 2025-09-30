Що розказала Урсула фон дер Ляєн про "репараційні позики"?

Частина з них також буде спрямована на фінансування оборонної промисловості Євросоюзу, пише 24 Канал з посиланням на видання The Guardian.

Зокрема фонд дер Ляєн надала більше інформації щодо механізму. Згідно з її слів, кредит не буде наданий одразу, а траншами й із відповідними умовами.

І ми зміцнимо нашу власну оборонну промисловість, гарантуючи, що частина кредиту буде використана для закупівель у Європі та з Європою,

– наголосила Очільниця Єврокомісії.

Важливий факт полягає у тому, що активи не конфісковуються. Україна має повертати кредит, якщо Росія виплачує репарації.

Зверніть увагу! Як наголосила Урсула фон дер Ляєн, "винний повинен нести відповідальність".

Раніше очільниця Європейської Комісії повідомила, що загалом 2 мільярди євро буде витрачено на дрони для України. Про це йдеться на сайті Європейської Комісії.

Це дає змогу Україні збільшити власні виробничі потужності у сфері дронів, а також дозволяє ЄС отримати вигоду від цієї технології. Проте потрібне більш структурне рішення для військової підтримки,

– наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила: потрібно повинні рухатися швидко – разом з Україною та у тісній координації з НАТО.

Зауважте! Фон дер Ляєн нагадала, що потрібно й надалі надавати військову допомогу Україні, адже якщо наразі вважається, що Україна – це перша лінія оборони, то слід наростити військову підтримку.

Що ще відомо про заморожені активи Росії?