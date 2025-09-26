Що планує зробити Євросоюз?

Про це йдеться у документі, з яким ознайомився журналіст Б’ярке Сміт-Маєр, пише 24 Канал з посиланням на Politico.

Читайте також "Це зруйнує економіку": Орбан відкинув вимогу Трампа щодо російської нафти

Ідею було поділено з національними столицями напередодні зустрічі послів ЄС сьогодні, де вони закладуть основу для саміту європейських лідерів у Копенгагені наступного тижня,

– йдеться у матеріалі.

Загальна концепція обговорювалася неформально протягом кількох тижнів. Україна повертатиме кредит лише після того, як Росія закінчить війну та виплатить післявоєнні репарації.

Якщо це станеться, Європейський Союз компенсує кошти компанії Euroclear, бельгійській фінансовій установі, яка зберігає ці активи.

Зокрема Європейська Комісія заявила, що кредит має надаватися траншами та використовуватися для:

"оборонної співпраці"; підтримки звичайних бюджетних потреб Києва.

Важливо! Також було запропоновано змінити правила продовження санкцій – замість одностайності перейти до кваліфікованої більшості, щоб зменшити ризик того, що Угорщина заблокує процес і поверне активи Росії.

Що відомо про останній пакет санкцій проти Росії?

19 вересня Європейський Союз оголосив нові деталі санкцій проти Росії. Про них повідомила Президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн.

Йдеться про заборону імпорт російського СПГ, зниження граничної ціни на нафту та санкції на проти "тіньового флоту". Також фон дер Ляєн розповіла про обмеження проти додаткових банків і компаній, пов’язаних з російськими альтернативними платіжними системами.

Зверніть увагу! Крім того, ЄС працює над рішенням щодо використання заморожених активів Росії.

Що ще відомо щодо заморожених активів Росії?