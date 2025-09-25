Що відомо про позицію Німеччини?
Про це повідомило джерело в уряді, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також "Купуй європейське": Німеччина закликає ЄС відповісти на тарифи Трампа
За даними Politico, план Європейського Союзу полягає у тому, щоб направити до 200 мільярдів євро (235 мільярдів доларів) російських коштів, заморожених у бельгійському депозитарії, в Україну. Зокрема їх замінять облігаціями, гарантованими Євросоюзом.
Ця ідея допоможе профінансувати підтримку України на тлі невизначеності щодо зобов’язань США перед Києвом за президентства Дональда Трампа. Ймовірно, план стане головною темою неформального саміту ЄС у Копенгагені наступного тижня.
Нагадаємо! До цього часу ЄС використовував лише відсотки, нараховані на заморожені російські активи, які були заблоковані після вторгнення Москви в Україну у лютому 2022 року.
Німеччина – це найбільша економіка Європейського Союзу та другий найбільший військовий союзник України. Раніше країна висловлювала юридичні застереження щодо будь-яких пропозицій повного вилучення російських активів.
Але міністр фінансів Ларс Клінґбайл минулого тижня дав зрозуміти, що Берлін переглядає свою позицію щодо цього юридично складного питання,
– йдеться у матеріалі.
Зауважте! Урядове джерело повідомило Reuters, що німецький уряд відкритий до обговорення нових пропозицій Єврокомісії.
Про що казав Ларс Клінгбайль?
Міністр фінансів України Ларс Клінгбайль заявив, що Німеччина хоче продуктивно працювати над ідеями щодо використання заморожених російських активів. Про це пише Reuters.
Усе має бути ретельно вивчене,
– сказав Клінгбайль.
Зверніть увагу! Німеччина візьме на себе роль, у якій Берлін хоче робити речі можливими, а не ту, в якій він блокує процес.
Що ще відомо про заморожені активи Росії?
Наразі Євросоюз планує надати Україні "репараційну позику" у розмірі до 130 мільярдів євро. Київ повертатиме ці гроші після отримання репарацій від Росії. Водночас ризики за цією позикою розподілять колективно країни ЄС, а також, можливо, деякі країни "Великої сімки".
Зокрема у Сполучених Штатах група із 6 сенаторів запропонувала законопроєкт, який передбачає щоквартальну передачу російських заморожених активів Києву. Ініціатива отримала назву REPO Implementation Act of 2025. Вона передбачає, що щонайменше 250 мільйонів доларів із цього рахунку надаватимуть Україні кожні 90 днів.