Як ЄС може боротися з митами Трампа?
Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль закликає до більш "сучасного" бюджету ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
- На його думку, кошти треба спрямувати на покращення;
- транскордонного залізничного та автомобільного сполучення;
- енергетичних мереж;
- безпеки зовнішніх кордонів та досліджень.
Клінгбайл також просуватиме план із шести пунктів для перезавантаження економіки Євросоюзу, включаючи підхід "Купуй європейське" щодо критично важливих компонентів, таких як передові напівпровідники, а також єдиний ринок оборони зі спільними проєктами озброєння.
У своїй промові в Школі Герті в Берліні Клінгбайл окрім цього наполягатиме на швидкому укладенні торговельних угод з партнерами, включаючи Індію та південноамериканський блок Меркосур, у відповідь на тарифну політику адміністрації Трампа.
Він закликатиме до створення "Союзу заощаджень та інвестицій" для мобілізації більшої кількості приватного капіталу, стверджуючи, що гармонізований та високоефективний європейський ринок капіталу є важливим для сприяння зростанню стартапів та компаній, що розвиваються, повідомляють джерела.
Як тарифи США вплинули на економіку ЄС?
Тарифи Трампа ще не "вдарили" по торгівлі на повну, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
У ЄС торговельна та геополітична напруженість компенсували зростання, спричинене зниженням процентних ставок.
Очікувалося, що економіка блоку зросте на 1,2% цього року (переглянуто в бік збільшення з 1,0% раніше) та на 1,0% у 2026 році (зниження з 1,2%), оскільки збільшення державних витрат у Німеччині стимулює зростання, тоді як "затягування пасків" обтяжує Францію та Італію.
Що відомо про тарифи Трампа та їх наслідки?
Китай досяг рекордного торгівельного профіциту у 1,2 трильйона доларів через тарифи Трампа за 5 місяців, нарощуючи експорт до Індії, Африки та Південно-Східної Азії. Зростання експорту Китаю викликає занепокоєння у світі, але крїна не отримує великих прибутків, оскільки промислові підприємства знижують ціни.
Європейські споживачі уникають товарів з США та скорочують витрати через тарифи Трампа, причому 26% відмовляються від товарів із США, а 16% скорочують загальні витрати. В основному скорочення стосувалося непершочергових товарів, тоді як витрати на необхідні продукти залишалися стабільними.
Експорт Японії до США у серпні впав майже на 14% у річному обчисленні через високі тарифи. Японії вдалося домовитися про зниження тарифів на автомобілі до 15%, але це все ще значно вище за колишні 2,5%.