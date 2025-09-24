Как ЕС может бороться с пошлинами Трампа?
Министр финансов Германии Ларс Клингбайль призывает к более "современному" бюджету ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
- По его мнению, средства надо направить на улучшение;
- трансграничного железнодорожного и автомобильного сообщения;
- энергетических сетей;
- безопасности внешних границ и исследований.
Клингбайл также будет продвигать план из шести пунктов для перезагрузки экономики Евросоюза, включая подход "Покупай европейское" по критически важным компонентам, таких как передовые полупроводники, а также единый рынок обороны с общими проектами вооружения.
В своей речи в Школе Герти в Берлине Клингбайл кроме этого будет настаивать на быстром заключении торговых соглашений с партнерами, включая Индию и южноамериканский блок Меркосур, в ответ на тарифную политику администрации Трампа.
Он будет призывать к созданию "Союза сбережений и инвестиций" для мобилизации большего количества частного капитала, утверждая, что гармонизированный и высокоэффективный европейский рынок капитала является важным для содействия росту стартапов и компаний, развивающихся, сообщают источники.
Как тарифы США повлияли на экономику ЕС?
Тарифы Трампа еще не "ударили" по торговле на полную, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
В ЕС торговая и геополитическая напряженность компенсировали рост, вызванный снижением процентных ставок.
Ожидалось, что экономика блока вырастет на 1,2% в этом году (пересмотрено в сторону увеличения с 1,0% ранее) и на 1,0% в 2026 году (снижение с 1,2%), поскольку увеличение государственных расходов в Германии стимулирует рост, тогда как "затягивание поясов" обременяет Францию и Италию.
Что известно о тарифах Трампа и их последствиях?
Китай достиг рекордного торгового профицита в 1,2 триллиона долларов из-за тарифы Трампа за 5 месяцев, наращивая экспорт в Индию, Африки и Юго-Восточной Азии. Рост экспорта Китая вызывает беспокойство в мире, но страна не получает больших прибылей, поскольку промышленные предприятия снижают цены.
Европейские потребители избегают товаров из США и сокращают расходы из-за тарифов Трампа, причем 26% отказываются от товаров из США, а 16% сокращают общие расходы. В основном сокращение касалось непервоочередных товаров, тогда как расходы на необходимые продукты оставались стабильными.
Экспорт Японии в США в августе упал почти на 14% в годовом исчислении из-за высоких тарифов. Японии удалось договориться о снижении тарифов на автомобили до 15%, но это все еще значительно выше прежних 2,5%.