Как новые тарифы США повлияли на европейцев?

Европейские отказываются от товаров из США и сокращают расходы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ЕЦБ.

По данным исследования банка, примерно 26% респондентов сообщили об отказе от товаров из США, тогда как около 16% указали, что они сократили свои общие расходы.

Эти изменения в поведении различаются в зависимости от групп доходов: домохозяйства с высоким уровнем дохода чаще отказываются от американских товаров, тогда как домохозяйства с низким уровнем дохода более склонны сокращать свои общие расходы.

Также известно, что многие потребители уже были готовы отказаться от товаров из США еще до объявления о тарифах в апреле 2025 года. В основном сокращение касалось непервоочередных товаров, тогда как расходы на необходимые продукты оставались стабильными.

Что произошло с экономикой ЕС после введения пошлин?

Тарифы Трампа еще не "ударили" по торговле на полную, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ЕС торговая и геополитическая напряженность компенсировали рост, вызванный снижением процентных ставок.

Ожидалось, что экономика блока вырастет на 1,2% в этом году (пересмотрено в сторону увеличения с 1,0% ранее) и на 1,0% в 2026 году (снижение с 1,2%), поскольку увеличение государственных расходов в Германии стимулирует рост, тогда как "затягивание поясов" обременяет Францию и Италию.

Что известно о тарифах Трампа и их последствиях?