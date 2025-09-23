Как компании борются с тарифами США?

Глобальный рост держится лучше, чем ожидалось, но полное бремя шока от тарифов США еще больше будут ощущаться в будущем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Тарифный шок еще впереди, поскольку инвестиции в искусственный интеллект пока поддерживают активность в США, а фискальная поддержка смягчает замедление темпов роста Китая.

Многие фирмы накопили товары накануне повышения тарифов администрацией Трампа, которая повысила эффективную ставку импорта товаров в США примерно до 19,5% до конца августа – самого высокого уровня с 1933 года, в разгар Великой депрессии.

Полное влияние этих тарифов станет понятнее, когда фирмы сократят запасы, накопленные в ответ на объявление о тарифах, а также когда высокие тарифные ставки будут продолжать вводиться,

– заявил глава ОЭСР Матиас Корман.

Как изменился прогноз для глобальной экономики?

Тарифы Трампа еще не "ударили" по мировой торговле на полную, сообщает 24 Канал со ссылкой на сентябрьский отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Ожидается, что глобальный экономический рост сейчас замедлится лишь незначительно – до 3,2% в 2025 году с 3,3% в прошлом году – по сравнению с 2,9%, прогнозируемыми ОЭСР в июне.

Однако организация сохранила свой прогноз на 2026 год на уровне 2,9%, поскольку стимул от наращивания запасов уже угасает, а высокие тарифы, как ожидается, негативно повлияют на инвестиции и рост торговли.

Дополнительное увеличение барьеров для торговли или длительная политическая неопределенность могут снизить темпы роста, повышая производственные затраты и обременяя инвестиции и потребление,

– сказал Корман.

ОЭСР прогнозирует, что экономический рост США замедлится до 1,8% в 2025 году – по сравнению с 1,6%, прогнозируемыми в июне, – с 2,8% в прошлом году, прежде чем снизиться до 1,5% в 2026 году, что не изменилось по сравнению с предыдущим прогнозом.

В Китае также наблюдалось замедление роста во второй половине года, поскольку спрос на экспортные отгрузки до введения тарифов США уменьшается, а фискальная поддержка уменьшается.

Тем не менее, ожидается, что экономика Китая вырастет на 4,9% в этом году – по сравнению с 4,7% в июне – прежде чем замедлиться до 4,4% в 2026 году – пересмотрен в сторону увеличения с 4,3%.

Зато в ЕС торговая и геополитическая напряженность компенсировали рост, вызванный снижением процентных ставок.

Ожидалось, что экономика блока вырастет на 1,2% в этом году (пересмотрено в сторону увеличения с 1,0% ранее) и на 1,0% в 2026 году (снижение с 1,2%), поскольку увеличение государственных расходов в Германии стимулирует рост, тогда как "затягивание поясов" обременяет Францию и Италию.

Ожидается, что экономика что экономика Японии в этом году выиграет от сильных корпоративных прибылей и восстановления инвестиций, что приведет к росту до 1,1% – с 0,7% – прежде чем импульс исчезнет, и рост замедлится до 0,5% в 2026 году, пересмотрено с 0,4%.

ОЭСР пересмотрела свой прогноз роста также для Великобритании до 1,4% в этом году с 1,3% и оставила прогноз на 2026 год неизменным на уровне 1,0%.

