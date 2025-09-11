Как тарифы Трампа могут ударить по американцам?

До сих пор эффект от повышения Трампом тарифов на импортные товары был не очень заметным в США. Однако экономисты прогнозируют, что ситуация должна измениться уже в ближайшее время, поскольку запасы товаров, завезенных до введения новых пошлин, исчерпываются, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Опросы представителей бизнеса уже некоторое время указывают, что повышение цен неизбежно.

Хотя отчет Бюро статистики показал неожиданный мягкий рост цен производителей в августе, экономисты считают, что больше такого не повторится.

Доказательства неоспоримы – инфляция, связанная с пошлинами, неизбежно будет расти, хотя может пройти еще несколько месяцев, прежде чем она проявится в полной мере,,

– уверен главный экономист в Santander U.S. Capital Markets Стивен Стэнли.

По опросам издания, в августе индекс потребительских цен в США вырос на 0,3%.

Рост цен объясняют, в частности, повышением стоимости топлива и продуктов.

Также новые пошлины Трампа уже подняли цены на кофе, стоимость которого подскочила больше всего за 2,5 года в годовом сравнении.

Значительно подорожала и говядина через импортные сборы и прошлые засухи, из-за которых уменьшилось поголовье скота.

По прогнозам, индекс потребительских цен в США вырастет на 2,9% в июле-августе в годовом сравнении и станет самым высоким за последние семь месяцев.