Почему пошлины Трампа признали незаконными?
Суд разрешил оставить пошлины в силе до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа шанс подать апелляцию в Верховный суд США.
Трамп превратил пошлины в ключевой инструмент внешней политики США во время своего второго президентского срока. Он использовал пошлины как средство давления и пересмотра торговых соглашений со странами-экспортерами.
С одной стороны, это дало администрации Трампа рычаги для получения экономических уступок от партнеров, но с другой – вызвало дополнительную нестабильность на финансовых рынках.
Закон предоставляет президенту широкие полномочия принимать ряд мер в ответ на объявление чрезвычайного положения, но среди этих полномочий нет права вводить тарифы, пошлины или любые другие сборы, а также облагать налогами,
– говорится в решении суда.
Решение приняли большинством – семь голосов против четырех. Стоит также отметить, что оно касалось законности так называемых "взаимных" пошлин, которые Трамп ввел в рамках своей торговой войны, а также отдельного пакета пошлин, введенного в феврале против Китая, Канады и Мексики.
В то же время решение суда не касается пошлин, наложенных на основании другого законодательства, в частности тарифов Трампа на импорт стали и алюминия.
Решение Апелляционного суда США прокомментировал и сам Дональд Трамп.
Все пошлины продолжают действовать! Сегодня крайне предвзятый апелляционный суд ошибочно решил, что наши пошлины следует отменить, но и там знают, что Соединенные Штаты Америки в конце концов победят,
– написал политик в собственной соцсети Truth Social.
По его словам, если пошлины когда-либо отменят, это станет полной катастрофой для страны. Президент подчеркнул, что такой шаг сделает США финансово слабыми.
В своей публикации Трамп отметил, что Соединенные Штаты "больше не будут терпеть колоссальные торговые дефициты и несправедливые пошлины и нетарифные торговые барьеры", которые вводят другие страны.
Теперь, с помощью Верховного суда Соединенных Штатов, мы используем их (пошлины, – 24 Канал) на благо нашей нации и сделаем Америку снова богатой, сильной и могущественной!
– подытожил президент.
Как Трамп ведет торговую войну?
Недавно США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, которые вступили в силу 27 августа. Это самые высокие пошлины среди азиатских стран, которые направлены на наказание Индии за покупку российской нефти.
В апреле 2025 года также Трамп поднял общие пошлины для Китая до 145%. В то же время Китай ответил 125% пошлинами на американские товары. Но в мае стороны согласились приостановить большинство этих пошлин после первой встречи переговорщиков в Женеве: США снизили свои пошлины до 30%, а Китай – до 10%.
В рамках процесса заключения соглашения 11 августа Дональд Трамп отсрочил на 90 дней введение высоких пошлин на китайские товары.