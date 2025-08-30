Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Пошлины Трампа в действии: в Индии обвалились доходы от российской нефти

Почему пошлины Трампа признали незаконными?

Суд разрешил оставить пошлины в силе до 14 октября, чтобы дать администрации Трампа шанс подать апелляцию в Верховный суд США.

Трамп превратил пошлины в ключевой инструмент внешней политики США во время своего второго президентского срока. Он использовал пошлины как средство давления и пересмотра торговых соглашений со странами-экспортерами.

С одной стороны, это дало администрации Трампа рычаги для получения экономических уступок от партнеров, но с другой – вызвало дополнительную нестабильность на финансовых рынках.

Закон предоставляет президенту широкие полномочия принимать ряд мер в ответ на объявление чрезвычайного положения, но среди этих полномочий нет права вводить тарифы, пошлины или любые другие сборы, а также облагать налогами,

– говорится в решении суда.

Решение приняли большинством – семь голосов против четырех. Стоит также отметить, что оно касалось законности так называемых "взаимных" пошлин, которые Трамп ввел в рамках своей торговой войны, а также отдельного пакета пошлин, введенного в феврале против Китая, Канады и Мексики.

В то же время решение суда не касается пошлин, наложенных на основании другого законодательства, в частности тарифов Трампа на импорт стали и алюминия.

Решение Апелляционного суда США прокомментировал и сам Дональд Трамп.

Все пошлины продолжают действовать! Сегодня крайне предвзятый апелляционный суд ошибочно решил, что наши пошлины следует отменить, но и там знают, что Соединенные Штаты Америки в конце концов победят,

– написал политик в собственной соцсети Truth Social.

По его словам, если пошлины когда-либо отменят, это станет полной катастрофой для страны. Президент подчеркнул, что такой шаг сделает США финансово слабыми.

В своей публикации Трамп отметил, что Соединенные Штаты "больше не будут терпеть колоссальные торговые дефициты и несправедливые пошлины и нетарифные торговые барьеры", которые вводят другие страны.

Теперь, с помощью Верховного суда Соединенных Штатов, мы используем их (пошлины, – 24 Канал) на благо нашей нации и сделаем Америку снова богатой, сильной и могущественной!

– подытожил президент.

Как Трамп ведет торговую войну?