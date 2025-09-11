Як тарифи Трампа можуть вдарити по американцях?

Досі ефект від підвищення Трампом тарифів на імпортні товари був не дуже помітним у США. Однак економісти прогнозують, що ситуація має змінитися вже найближчим часом, оскільки запаси товарів, завезених до запровадження нових мит, вичерпуються, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Опитування представників бізнесу вже певний час вказують, що підвищення цін неминуче.

Запаси як оптових, так і роздрібних продавців наразі становлять лише 1,3 місяця продажів, що свідчить про те, що бізнесу доведеться продавати товари, вже обкладені митами,

– зазначив головний економіст Pantheon Macroeconomics Семюель Томбс.

Хоча звіт Бюро статистики показав несподіване м'яке зростання цін виробників у серпні, економісти вважають, що більше такого не повториться.

Докази незаперечні – інфляція, пов’язана з митами, неминуче зростатиме, хоча може пройти ще кілька місяців, перш ніж вона проявиться повною мірою,

– упевнений головний економіст в Santander U.S. Capital Markets Стівен Стенлі.

За опитуваннями видання, у серпні індекс споживчих цін у США зріс на 0,3%.

Зростання цін пояснюють, зокрема, підвищенням вартості пального та продуктів.

Також нові мита Трампа вже підняли ціни на каву, вартість якої підскочила найбільше за 2,5 роки в річному порівнянні.

Значно здорожчала і яловичина через імпортні збори та минулі посухи, через які зменшилося поголів'я худоби.

За прогнозами, індекс споживчих цін у США зросте на 2,9% у липні-серпні в річному порівнянні й стане найвищим за останні сім місяців.