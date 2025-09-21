Евросоюз в отношениях с КНР придерживается стратегии уменьшения риска (de-risking), а не отмежевания (decoupling). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Макрона CBS News.
Что Макрон ответил Трампу на требование ввести тарифы против Китая?
На вопрос, планирует ли ЕС усиливать давление на Китай в контексте полномасштабного вторжения России в Украину, Макрон заявил, что блок будет проводить "собственную дипломатию в отношении Китая".
Президент Франции уточнил, что ЕС придерживается стратегии уменьшения рисков (de-risking), а не отмежевания (decoupling) от Китая.
Макрон добавил, что следует сосредоточиться на вторичных санкциях только там, где они целесообразны, и начать серьезный диалог, чтобы определить, через какие каналы Россия может получать помощь от третьих стран, и соответственно усилить давление.
Поэтому я считаю, что такой подход является правильным, но он должен быть целенаправленным и непосредственно связанным с Россией,
– подытожил он.
Трамп требует у Европы ввести пошлины против Китая и Индии
- Дональд Трамп предложил ЕС ввести 100% пошлины на импорт из Китая и Индии, чтобы усилить давление на Россию за ее действия в Украине.
- Предложение США странам G7 включает необходимость ввести от 50% до 100% вторичных тарифов на Китай и Индию. Также речь идет и об ограничительных мерах на импорт и экспорт для того, чтобы сократить поток энергоресурсов России и остановить передачу технологий двойного назначения для россиян.