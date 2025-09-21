Евросоюз в отношениях с КНР придерживается стратегии уменьшения риска (de-risking), а не отмежевания (decoupling). Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Макрона CBS News.

Смотрите также Стала "проблемным ребенком Европы": что произошло с Францией при президентстве Макрона

Что Макрон ответил Трампу на требование ввести тарифы против Китая?

На вопрос, планирует ли ЕС усиливать давление на Китай в контексте полномасштабного вторжения России в Украину, Макрон заявил, что блок будет проводить "собственную дипломатию в отношении Китая".

Президент Франции уточнил, что ЕС придерживается стратегии уменьшения рисков (de-risking), а не отмежевания (decoupling) от Китая.

Макрон добавил, что следует сосредоточиться на вторичных санкциях только там, где они целесообразны, и начать серьезный диалог, чтобы определить, через какие каналы Россия может получать помощь от третьих стран, и соответственно усилить давление.

Поэтому я считаю, что такой подход является правильным, но он должен быть целенаправленным и непосредственно связанным с Россией,

– подытожил он.

Трамп требует у Европы ввести пошлины против Китая и Индии