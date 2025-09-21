Євросоюз у відносинах з КНР дотримується стратегії зменшення ризику (de-risking), а не відмежування (decoupling). Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю Макрона CBS News.
Що Макрон відповів Трампу на вимогу запровадити тарифи проти Китаю?
На запитання, чи планує ЄС посилювати тиск на Китай у контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Макрон заявив, що блок буде проводити "власну дипломатію щодо Китаю".
Президент Франції уточнив, що ЄС дотримується стратегії зменшення ризиків (de-risking), а не відмежування (decoupling) від Китаю.
Макрон додав, що слід зосередитися на вторинних санкціях лише там, де вони є доцільними, та розпочати серйозний діалог, щоб визначити, через які канали Росія може отримувати допомогу від третіх країн, і відповідно посилити тиск.
Тому я вважаю, що такий підхід є правильним, але він повинен бути цілеспрямованим і безпосередньо пов'язаним з Росією,
– підсумував він.
Трамп вимагає у Європи ввести мита проти Китаю та Індії
Дональд Трамп запропонував ЄС ввести 100% мита на імпорт з Китаю та Індії, щоб посилити тиск на Росію за її дії в Україні.
Пропозиція США країнам G7 включає необхідність запровадити від 50% до 100% вторинних тарифів на Китай та Індію. Також йдеться і про обмежувальні заходи на імпорт та експорт для того, щоб скоротити потік енергоресурсів Росії та зупинити передачу технологій подвійного призначення для росіян.