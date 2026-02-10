Чому Макрон чекає на нові погрози США?

У новому інтерв'ю Макрон попередив ЄС, що очікує на серйозне зіткнення з Вашингтоном уже цього року, пише Bloomberg.

Дивіться також Тарифна війна набирає обертів: Трамп пригрозив Канаді жорстким ультиматумом

Цього разу, на його думку, причиною стане регулювання цифрових послуг у Європі. Це може спровокувати Трампа запровадити нові нищівні тарифи проти ЄС.

США найближчими місяцями – і це цілком певно – атакуватимуть нас через цифрове регулювання,
– наголосив французький президент.

Він додав, що під ударом можуть опинитися насамперед Франція та Іспанія через заборону соціальних мереж для дітей.

Річ у тім, що такий крок закриє американським технологічним гігантам доступ до мільйонів молодих користувачів у Європі. А це, своєю чергою, призведе до стрімкого скорочення прибутків від реклами. Тому Трамп може діяти у відповідь агресивно.

Макрон закликав ЄС стати набагато жорсткішим у відносинах з американським президентом. Він вважає, що європейські країни діють надто повільно у відносинах зі США і не на тому рівні, якого вимагає ситуація.

Це має бути моментом нашого пробудження,
– президент Франції.

Чому ЄС виступає за заборону соцмереж?

Раніше Франція зробила крок до заборони соціальних мереж ля дітей віком до 15 років. У країні ухвалила відповідний закон і розгорнула дебати на рівні Євросоюзу.

У листопаді 2025 року Європейський парламент підтримав резолюцію, яка закликає встановити мінімальний вік доступу до соцмереж – не нижче 16 років, повідомляло DW.

  • Днями ж прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що його уряд планує заборону соціальних мереж для дітей до 16 років.
  • Також Санчес зазначив, що Іспанія та 5 інших європейських країн об''єдналися в "Коаліцію цифрово готових" для регулювання діяльності соціальних платформ.

Варто знати! Першою країною, яка заборонила користування соцмережами для дітей віком до 16 років, стала Австралія.

Якими тарифами вже погрожував Трамп?

  • Раніше Дональд Трамп пригрозив Франції запровадженням 200% мит на шампанське та вина у відповідь на позицію президента Еммануеля Макрона. Той відмовився долучитися до Ради миру, яка має координувати дії щодо ситуації в Газі та яку активно просуває Вашингтон.

  • Також Трамп заявив про додаткові тарифи проти восьми країн Європи, які відкрито підтримали Гренландію та виступили проти планів США встановити контроль над островом. Втім, пізніше він все-таки відмовився від цієї ідеї.

  • Попри такі заяви, у ЄС до різкої зміни риторики американського президента поставилися стримано. Зокрема, віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль підкреслив, що ризик торгівельного конфлікту між США та ЄС залишається.