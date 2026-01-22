Чому ЄС не вірить у заяви Трампа?

Європейські посадовці застерігають, що трансатлантична напруга між США та ЄС досі зберігається, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що потенційний торгівельний конфлікт між США та ЄС ще не вичерпаний, попри обіцянки Трампа.

Після всіх коливань останніх днів варто дочекатися конкретних домовленостей. Яке б рішення щодо Гренландії не знайшли, всі мають розуміти: ми не можемо просто розслабитися й вважати, що все добре,

– зауважив Клінгбайль.

Один із європейських посадовців також зазначив, що заяву Трампа про скасування тарифів навряд чи можна назвати фантастичною.

Ми не можемо будувати політику й керувати державами, спираючись на дописи в соцмережах,

– наголосив він.

Інший посадовець додав, що виступ Трампа у Давосі дав тему для роздумів у більшості європейських столиць, якщо не в усіх, незалежно від тарифів.

Тим часом один із дипломатів НАТО пов’язав несподіваний розворот Трампа щодо мит із роллю Марка Рютте, якому вдалося налагодити особистий контакт із главою Білого дому.

Марк Рютте робить свою роботу – його слухає президент Сполучених Штатів,

– кажуть в ЄС.

Зауважте! У четвер ввечері, 22 січня, лідери ЄС мають провести саміт, на якому хочуть обговорити нещодавні погрози Трампа щодо Гренландії. І цю зустріч не скасували, попри відмову США від нових тарифів.

Якими тарифами погрожував Трамп?

Раніше Трамп пригрозив запровадити 10% тарифи з 1 лютого проти восьми країн Європи, які підтримують Данію в питанні Гренландії.

До "чорного списку" американського президента потрапили:

Німеччина;

Франція;

Нідерланди;

Швеція;

Фінляндія;

Норвегія;

Велика Британія;

та Данія.

А з 1 червня США планували підвищити мита на експорт з цих країн до 25%, якщо так і не домовляться щодо купівлі Гренландії.

Ми багато років субсидували Данію, всі країни Європейського союзу та інші країни, не стягуючи з них митних зборів або будь-яких інших компенсацій. Тепер, через століття, настав час Данії відплатити добром – на кону мир у всьому світі,

– заявив Трамп.

Важливо! Втім, після зустрічі із Марком Рютте у Давосі Трамп написав 21 січня в соціальній мережі Truth Social, що не запроваджуватиме тарифи, які мали набути чинності 1 лютого.

