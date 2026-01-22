Почему ЕС не верит в заявления Трампа?

Европейские чиновники предостерегают, что трансатлантическое напряжение между США и ЕС до сих пор сохраняется, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что потенциальный торговый конфликт между США и ЕС еще не исчерпан, несмотря на обещания Трампа.

После всех колебаний последних дней стоит дождаться конкретных договоренностей. Какое бы решение по Гренландии не нашли, все должны понимать: мы не можем просто расслабиться и считать, что все хорошо,

– отметил Клингбайль.

Один из европейских чиновников также отметил, что заявление Трампа об отмене тарифов вряд ли можно назвать фантастическим.

Мы не можем строить политику и управлять государствами, опираясь на сообщения в соцсетях,

– подчеркнул он.

Другой чиновник добавил, что выступление Трампа в Давосе дало тему для размышлений в большинстве европейских столиц, если не во всех, независимо от тарифов.

Между тем один из дипломатов НАТО связал неожиданный разворот Трампа по пошлинам с ролью Марка Рютте, которому удалось наладить личный контакт с главой Белого дома.

Марк Рютте делает свою работу – его слушает президент Соединенных Штатов,

– говорят в ЕС.

Заметьте! В четверг вечером, 22 января, лидеры ЕС должны провести саммит, на котором хотят обсудить недавние угрозы Трампа по Гренландии. И эту встречу не отменили, несмотря на отказ США от новых тарифов.

Какими тарифами угрожал Трамп?

Ранее Трамп пригрозил ввести 10% тарифы с 1 февраля против восьми стран Европы, которые поддерживают Данию в вопросе Гренландии.

В "черный список" американского президента попали:

Германия;

Франция;

Нидерланды;

Швеция;

Финляндия;

Норвегия;

Великобритания;

и Дания.

А с 1 июня США планировали повысить пошлины на экспорт из этих стран до 25%, если так и не договорятся по покупке Гренландии.

Мы много лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие страны, не взимая с них таможенных пошлин или каких-либо других компенсаций. Теперь, спустя столетия, пришло время Дании отплатить добром – на кону мир во всем мире,

– заявил Трамп.

Важно! Впрочем, после встречи с Марком Рютте в Давосе Трамп написал 21 января в социальной сети Truth Social, что не будет вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля.

Как ЕС отвечает Трампу?