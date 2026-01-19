Какой ответ готовит ЕС?
Европейские столицы рассматривают возможность ввести тарифы на американские товары на сумму 93 миллиарда долларов или ограничить доступ компаниям из США к рынку ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Чиновники, причастны к подготовке решений, рассказали, что эти меры должны предоставить европейским лидерам рычаги влияния на встречах с Трампом. Они планируют встретиться с американским президентом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе.
Европа пытается найти компромисс, который позволил бы избежать глубокого раскола в западном военном альянсе – сценария, который представлял бы экзистенциальную угрозу для безопасности континента,
– пишет издание.
Тарифы, которые ЕС рассматривает для США, подготовили еще в прошлом году. Однако их действие приостановили до 6 февраля, чтобы не вызвать большую торговую войну.
Сейчас Европа снова к ним вернулась. Кроме того, послы 27 стран блока в воскресенье обсудили возможность применения механизма противодействия принуждению (ACI), который позволяет ограничить доступ иностранных компаний к европейскому рынку. Его еще ни разу не использовали с момента принятия в 2023 году.
Заметьте! Инструмент ACI также предусматривает ограничение инвестиций и возможность сокращения экспорта услуг, в частности тех, которые предоставляют американские технологические гиганты в Европе.
Почему ЕС собирается противодействовать Трампу?
На такой шаг ЕС заставляют пойти последние заявления Трампа. В воскресенье он написал в Truth Social, что с , что с 1 февраля 2026 года обложит дополнительными тарифами в 10% на товары из 8 стран, которые поддержали Данию и выступили против покупки Гренландии США. В список попали:
- Дания;
- Норвегия;
- Швеция;
- Финляндия;
- Франция;
- Германия;
- Нидерланды;
- и Великобритания.
Эти страны направили свои военные контингенты в Гренландию, где те должны принять участие в учениях по приглашению Дании.
Более того, Трамп добавил, что дополнительные пошлины для этих государств вырастут до 25% с 1 июня, если соглашение о покупке Гренландии так и не будет заключено.
Если это будет продолжаться, у нас есть четкие инструменты ответа... Трамп использует откровенно мафиозные методы,
– отвечают на эти угрозы европейские дипломаты.
Нарез Франция настаивает на применении инструмента ACI и планирует скоординировать совместный ответ с Германией перед переговорами с другими европейскими коллегами в Брюсселе.
В то же время большинство государств ЕС призывают сначала попытаться договориться с Трампом, прежде чем переходить к прямой конфронтации и развязывать новую торговую войну.
Стоит знать! Трамп посетит саммит в Давосе в среду и четверг. Там он должен провести частные переговоры с европейскими лидерами, в частности с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как в ЕС реагируют на угрозы Трампа?
Европейский парламент готов поставить на паузу утверждение торгового соглашения между Евросоюзом торгового соглашения между Евросоюзом и США. Крупнейшие политические фракции Европарламента уже заявили о намерении отложить голосование по снижению пошлин на американские товары, предусмотренное договоренностями, достигнутыми в прошлом году.
Страны ЕС также оперативно отреагировали на заявления Дональда Трампа. Во Франции отметили приверженность принципам суверенитета и независимости государств как в Европе, так и за ее пределами. Президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что никакие угрозы или попытки давления не изменят позицию Парижа – ни по Украине, ни по Гренландии.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о полной солидарности Евросоюза с Данией и народом Гренландии. Она предостерегла, что введение тарифов может подорвать трансатлантические отношения и запустить опасную спираль эскалации между союзниками.