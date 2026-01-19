Какой ответ готовит ЕС?

Европейские столицы рассматривают возможность ввести тарифы на американские товары на сумму 93 миллиарда долларов или ограничить доступ компаниям из США к рынку ЕС, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Чиновники, причастны к подготовке решений, рассказали, что эти меры должны предоставить европейским лидерам рычаги влияния на встречах с Трампом. Они планируют встретиться с американским президентом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе.

Европа пытается найти компромисс, который позволил бы избежать глубокого раскола в западном военном альянсе – сценария, который представлял бы экзистенциальную угрозу для безопасности континента,

– пишет издание.

Тарифы, которые ЕС рассматривает для США, подготовили еще в прошлом году. Однако их действие приостановили до 6 февраля, чтобы не вызвать большую торговую войну.

Сейчас Европа снова к ним вернулась. Кроме того, послы 27 стран блока в воскресенье обсудили возможность применения механизма противодействия принуждению (ACI), который позволяет ограничить доступ иностранных компаний к европейскому рынку. Его еще ни разу не использовали с момента принятия в 2023 году.

Заметьте! Инструмент ACI также предусматривает ограничение инвестиций и возможность сокращения экспорта услуг, в частности тех, которые предоставляют американские технологические гиганты в Европе.

Почему ЕС собирается противодействовать Трампу?

На такой шаг ЕС заставляют пойти последние заявления Трампа. В воскресенье он написал в Truth Social, что с , что с 1 февраля 2026 года обложит дополнительными тарифами в 10% на товары из 8 стран, которые поддержали Данию и выступили против покупки Гренландии США. В список попали:

Дания;

Норвегия;

Швеция;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Нидерланды;

и Великобритания.

Эти страны направили свои военные контингенты в Гренландию, где те должны принять участие в учениях по приглашению Дании.

Более того, Трамп добавил, что дополнительные пошлины для этих государств вырастут до 25% с 1 июня, если соглашение о покупке Гренландии так и не будет заключено.

Если это будет продолжаться, у нас есть четкие инструменты ответа... Трамп использует откровенно мафиозные методы,

– отвечают на эти угрозы европейские дипломаты.

Нарез Франция настаивает на применении инструмента ACI и планирует скоординировать совместный ответ с Германией перед переговорами с другими европейскими коллегами в Брюсселе.

В то же время большинство государств ЕС призывают сначала попытаться договориться с Трампом, прежде чем переходить к прямой конфронтации и развязывать новую торговую войну.

Стоит знать! Трамп посетит саммит в Давосе в среду и четверг. Там он должен провести частные переговоры с европейскими лидерами, в частности с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как в ЕС реагируют на угрозы Трампа?