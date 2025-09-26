Что известно о новых тарифах Трампа?

Пошлины вступят в силу уже на следующей неделе, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Последний шаг, направлен на защиту американской производственной промышленности и национальной безопасности, следует за масштабными пошлинами на торговых партнеров в размере до 50% и другими целевыми сборами на такие импортные товары, как сталь.

Эта серия мер омрачила перспективы глобального роста и парализовала бизнес-решения во всем мире. В то же время Федеральная резервная система заявила, что они также способствуют росту цен для потребителей в США.

Последние объявления Трампа в Truth Social не уточняли, будут ли новые сборы накладываться поверх действующих национальных тарифов,

Однако недавно заключенные торговые соглашения с Японией, ЕС и Великобританией содержат положения, ограничивающие уровень пошлин для конкретных продуктов, таких как фармацевтика. В Токио заявили, что еще анализируют возможное влияние новых мер, а в Канберре назвали их "несправедливыми" и "неоправданными".

Трамп также выполнил обещание "вернуть" американский мебельный бизнес, заявив, что он начнет взимать:

50% пошлину на импортные кухонные шкафы и ванные тумбы; 30% – на мягкую мебель.

Обратите внимание! Все новые сборы начнут действовать с 1 октября.

Причина этого – масштабное "завоз" этих продуктов в Соединенные Штаты другими странами,

– сказал Трамп.

Новые действия рассматриваются как часть сдвига администрации Трампа к более устоявшихся юридических оснований для тарифных мер, учитывая риски, связанные с делом в Верховном суде о законности его масштабных глобальных пошлин. Новая 100% пошлина на любой брендированный или запатентованный фармацевтический продукт будет применяться ко всему импорту, если компания уже не начала строительство производственного завода в США.

Фармацевтическая исследовательская и производственная ассоциация Америки, отраслевая группа, заявила, что компании "продолжают объявлять о сотнях миллиардов долларов новых инвестиций в США. Тарифы ставят эти планы под угрозу".

Администрация Трампа открыла десятки расследований по национальной безопасности в связи с импортом ветровых турбин, самолетов, полупроводников, поликремния, меди, древесины, пиломатериалов и критически важных минералов, чтобы использовать их как основание для новых тарифов,

Заметьте! Трамп сделал пошлины ключевым инструментом внешней политики, используя их для пересмотра торговых соглашений, получения уступок и политического давления на другие страны.

На что влияют тарифы Трампа?

Тарифы Трампа повлияли на экономики Китая и Европы. Поэтому Пекин и ЕС готовы объединиться, чтобы спасти свои экономики. Об этом пишет Reuters.

Последние два года Китай и ЕС последние два года находились на грани торговой войны. Однако решение Трампа заставляют их начать сближаться.

Что еще известно о пошлинах президента США?