Что известно о новых тарифах Трампа?
Пошлины вступят в силу уже на следующей неделе, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Последний шаг, направлен на защиту американской производственной промышленности и национальной безопасности, следует за масштабными пошлинами на торговых партнеров в размере до 50% и другими целевыми сборами на такие импортные товары, как сталь.
Эта серия мер омрачила перспективы глобального роста и парализовала бизнес-решения во всем мире. В то же время Федеральная резервная система заявила, что они также способствуют росту цен для потребителей в США.
Последние объявления Трампа в Truth Social не уточняли, будут ли новые сборы накладываться поверх действующих национальных тарифов,
– говорится в материале.
Однако недавно заключенные торговые соглашения с Японией, ЕС и Великобританией содержат положения, ограничивающие уровень пошлин для конкретных продуктов, таких как фармацевтика. В Токио заявили, что еще анализируют возможное влияние новых мер, а в Канберре назвали их "несправедливыми" и "неоправданными".
Трамп также выполнил обещание "вернуть" американский мебельный бизнес, заявив, что он начнет взимать:
- 50% пошлину на импортные кухонные шкафы и ванные тумбы;
- 30% – на мягкую мебель.
Обратите внимание! Все новые сборы начнут действовать с 1 октября.
Причина этого – масштабное "завоз" этих продуктов в Соединенные Штаты другими странами,
– сказал Трамп.
Новые действия рассматриваются как часть сдвига администрации Трампа к более устоявшихся юридических оснований для тарифных мер, учитывая риски, связанные с делом в Верховном суде о законности его масштабных глобальных пошлин. Новая 100% пошлина на любой брендированный или запатентованный фармацевтический продукт будет применяться ко всему импорту, если компания уже не начала строительство производственного завода в США.
Фармацевтическая исследовательская и производственная ассоциация Америки, отраслевая группа, заявила, что компании "продолжают объявлять о сотнях миллиардов долларов новых инвестиций в США. Тарифы ставят эти планы под угрозу".
Администрация Трампа открыла десятки расследований по национальной безопасности в связи с импортом ветровых турбин, самолетов, полупроводников, поликремния, меди, древесины, пиломатериалов и критически важных минералов, чтобы использовать их как основание для новых тарифов,
– отметили в тексте.
Заметьте! Трамп сделал пошлины ключевым инструментом внешней политики, используя их для пересмотра торговых соглашений, получения уступок и политического давления на другие страны.
На что влияют тарифы Трампа?
Тарифы Трампа повлияли на экономики Китая и Европы. Поэтому Пекин и ЕС готовы объединиться, чтобы спасти свои экономики. Об этом пишет Reuters.
Последние два года Китай и ЕС последние два года находились на грани торговой войны. Однако решение Трампа заставляют их начать сближаться.
Что еще известно о пошлинах президента США?
Министр финансов Германии Ларс Клингбайль призывает Европейский Союз покупать больше европейских товаров для противостояния тарифам Трампа. Также он считает, что нужно поддерживать совместные оборонные проекты и создать "Союз сбережений и инвестиций".
В частности президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал предложения Дональда Трампа по тарифов против Китая. Он сказал, что блок будет проводить "собственную дипломатию в отношении Китая".