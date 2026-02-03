Что Индия будет покупать у США?

В рамках соглашения Индия согласилась увеличить импорт американской нефти, покупать оборонную продукцию и самолеты в США, а также частично открыть свой сельскохозяйственный рынок, который строго охраняет, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, объем закупок американских товаров Индией может вырасти до 500 миллиардов долларов.

Обязательства по закупке американской продукции охватывает фармацевтику, телекоммуникации, оборону, нефть и самолеты. Это будет реализовываться в течение нескольких лет,

– рассказал изданию индийский чиновник.

Он добавил, что комплексное соглашение между США и Индией будет согласовано в ближайшие месяцы.

Сейчас ключевые договоренности предусматривают:

Энергетика и оборона. Нью-Дели будет наращивать импорт нефти, угля, телекоммуникационного оборудования, лекарств и оружия из США.

Автомобильный рынок. Индия снизит тарифы на импортные авто, что было одним из ключевых требований Вашингтона.

Сельское хозяйство. Впервые открывается доступ на индийский рынок для определенных американских агротоваров.

Выгодные условия. Тарифы США в 18% для Индии станут ниже, чем для ее азиатских соседей (для Индонезии – 19%, для Вьетнама и Бангладеша – 20%).

Важно! По данным индийского правительства, экспорт Индии в США в период с января по ноябрь 2025 года вырос на 15,88% и составил 85,5 миллиардов долларов, тогда как импорт составил 46,08 миллиарда долларов.

Что Индия хочет получить от США?

Зато Индия в рамках торгового соглашения, кроме снижения тарифов, стремится получить доступ к американским технологиям. Об этом написал в соцсетях министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.

Он назвал торговое соглашение "историческим переломным моментом". По мнению министра, она позволит США и Индии разрабатывать решения и совместно создавать технологии, которые дадут стимул росту обеих стран.

Соглашение открывает беспрецедентные возможности для фермеров, малого и среднего бизнеса, предпринимателей и квалифицированных работников: производить в Индии для мира, создавать дизайн в Индии для мира и инновации в Индии для мира. Она поможет Индии получить доступ к американским технологиям,

– уверен Гоял.

Стоит знать! Сообщение о достижении торгового соглашения уже положительно повлияло на настроения инвесторов. Индийский фондовый индекс Nifty 50 вырос почти на 3%, а рупия с утра поднялась более чем на 1% – до 90,40 за доллар.

Что о сделке говорят Трамп и Моди?