Что Индия будет покупать у США?

В рамках соглашения Индия согласилась увеличить импорт американской нефти, покупать оборонную продукцию и самолеты в США, а также частично открыть свой сельскохозяйственный рынок, который строго охраняет, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Эффект Трампа в действии: Индия и Канада готовят мощный альянс в противовес пошлинам США

По словам Трампа, объем закупок американских товаров Индией может вырасти до 500 миллиардов долларов.

Обязательства по закупке американской продукции охватывает фармацевтику, телекоммуникации, оборону, нефть и самолеты. Это будет реализовываться в течение нескольких лет,
– рассказал изданию индийский чиновник.

Он добавил, что комплексное соглашение между США и Индией будет согласовано в ближайшие месяцы.

Сейчас ключевые договоренности предусматривают:

  • Энергетика и оборона. Нью-Дели будет наращивать импорт нефти, угля, телекоммуникационного оборудования, лекарств и оружия из США.

  • Автомобильный рынок. Индия снизит тарифы на импортные авто, что было одним из ключевых требований Вашингтона.

  • Сельское хозяйство. Впервые открывается доступ на индийский рынок для определенных американских агротоваров.

  • Выгодные условия. Тарифы США в 18% для Индии станут ниже, чем для ее азиатских соседей (для Индонезии – 19%, для Вьетнама и Бангладеша – 20%).

Важно! По данным индийского правительства, экспорт Индии в США в период с января по ноябрь 2025 года вырос на 15,88% и составил 85,5 миллиардов долларов, тогда как импорт составил 46,08 миллиарда долларов.

Что Индия хочет получить от США?

Зато Индия в рамках торгового соглашения, кроме снижения тарифов, стремится получить доступ к американским технологиям. Об этом написал в соцсетях министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.

Он назвал торговое соглашение "историческим переломным моментом". По мнению министра, она позволит США и Индии разрабатывать решения и совместно создавать технологии, которые дадут стимул росту обеих стран.

Соглашение открывает беспрецедентные возможности для фермеров, малого и среднего бизнеса, предпринимателей и квалифицированных работников: производить в Индии для мира, создавать дизайн в Индии для мира и инновации в Индии для мира. Она поможет Индии получить доступ к американским технологиям,
– уверен Гоял.

Стоит знать! Сообщение о достижении торгового соглашения уже положительно повлияло на настроения инвесторов. Индийский фондовый индекс Nifty 50 вырос почти на 3%, а рупия с утра поднялась более чем на 1% – до 90,40 за доллар.

Что о сделке говорят Трамп и Моди?

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит закупки российской нефти. По его словам, Индия согласилась взамен значительно увеличить закупки у США и, возможно, у Венесуэлы.

  • Трамп подчеркнул, что новые договоренности предусматривают подписание торгового соглашения между США и Индией, которое, по словам президента, начнет действовать немедленно. Согласно условиям, Вашингтон снизит тарифы на индийский импорт, а Нью-Дели постепенно будет уменьшать свои тарифные и нетарифные барьеры против США до нуля.

  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил Трампа за решение по пошлинам, назвав его "замечательным объявлением" для 1,4 миллиарда жителей страны. В то же время Моди ни словом не подтвердил заявление Трампа о прекращении закупок российской нефти.