Что Моди сказал о договоренностях с США?

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил Трампа за решение по пошлинам, назвав его "своим дорогим другом", передает 24 Канал ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Смотрите также Некуда девать нефть: Кремль почувствовал новый удар

Очень рад, что на товары с маркировкой "Сделано в Индии" теперь будет действовать сниженный тариф в размере 18%,

– заявил Моди.

По словам премьера, такой шаг США стал "замечательным объявлением" для 1,4 миллиарда жителей Индии.

Нарендра Моди Премьер-министр Индии Когда две крупные экономики и крупнейшие демократии мира работают вместе, это приносит пользу нашим народам и открывает огромные возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Более того, он назвал лидерство американского президента Трампа крайне важным для всего мира, для глобальной стабильности и процветания. А также отметил, что полностью поддерживает усилия США ради достижения мира.

В то же время Моди ни одним словом не подтвердил заявление Трампе об отказе Индии от российской нефти, даже не упомянул, что об этом шла речь во время разговора лидеров.

Стоит знать! Впрочем, Индия планирует тесное сотрудничество с США в будущем и стремится укрепить партнерство между странами, добавил Моди.

Что заявил Трамп по нефти?

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети заявил, что Индия, мол, согласилась прекратить закупки нефти у Москвы. Зато Нью-Дели якобы будет покупать сырье у других стран.

Для меня было честью пообщаться с премьер-министром Индии Моди. Он является одним из моих лучших друзей, а также влиятельным и уважаемым лидером своей страны. Мы обсудили много вопросов, в частности торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти в Соединенных Штатах и, возможно, в Венесуэле,

– отметил президент США.

Трамп добавил, что отказ Индии от российской нефти поможет остановить войну в Украине, в "каждую неделю гибнут тысячи людей".

Благодаря новым договоренностям США и Индия подпишут торговое соглашение, которое, по словам Трампа, начнет действовать немедленно. Оно предусматривает:

Вашингтон снизит тарифы на индийский импорт с 25% до 18%;

Нью-Дели продолжат снижать свои тарифные и нетарифные барьеры против США до нуля.

Премьер-министр также обязался "покупать американское" на значительно более высоком уровне, в дополнение к более 500 миллиардов долларов американских энергетических, технологических, сельскохозяйственных, угольных и многих других продуктов,

– подчеркнул Трамп.

Заметьте! Летом 2025 года США повысили тарифы для Индии вдвое – с 25% до 50%. Тогда в Вашингтоне это решение объяснили тем, что индийские компании закупают огромные объемы российской нефти, тем самым финансируя войну против Украины.

Что известно о закупках Индией российской нефти?