Що Моді сказав про домовленості зі США?

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді подякував Трампу за рішення щодо мит, назвавши його "своїм дорогим другом", передає 24 Канал посиланням на його допис у соцмережах.

Надзвичайно радий, що на товари з маркуванням «Зроблено в Індії» тепер діятиме знижений тариф у розмірі 18%,

– заявив Моді.

За словами прем'єра, такий крок США став "чудовим оголошенням" для 1,4 мільярда жителів Індії.

Нарендра Моді Прем'єр-міністр Індії Коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь нашим народам і відкриває величезні можливості для взаємовигідної співпраці.

Ба більше, він назвав лідерство американського президента Трампа вкрай важливим для усього світу, для глобальної стабільності та процвітання. А також наголосив, що повністю підтримує зусилля США заради досягнення миру.

Водночас Моді жодним словом не підтвердив заяву Трампі про відмову Індії від російської нафти, навіть не згадав, що про це йшлося під час розмови лідерів.

Варто знати! Втім, Індія планує тісну співпрацю зі США у майбутньому і прагне зміцнити партнерство між країнами, додав Моді.

Що заявив Трамп щодо нафти?

Раніше президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі заявив, що Індія, мовляв, погодилася припинити закупівлі нафти у Москви. Натомість Нью-Делі нібито купуватиме сировину в інших країн.

Для мене було честю поспілкуватися з прем'єр-міністром Індії Моді. Він є одним з моїх найкращих друзів, а також впливовим і шанованим лідером своєї країни. Ми обговорили багато питань, зокрема торгівлю та припинення війни між Росією та Україною. Він погодився припинити купувати російську нафту та купувати набагато більше нафти у Сполучених Штатах і, можливо, у Венесуелі,

– зазначив президент США.

Трамп додав, що відмова Індії від російської нафти допоможе зупинити війну в Україні, у "щотижня гинуть тисячі людей".

Завдяки новим домовленостям США та Індія підпишуть торгівельну угоду, яка, за словами Трампа, почне діяти негайно. Вона передбачає:

Вашингтон знизить тарифи на індійський імпорт з 25% до 18%;

Нью-Делі продовжать знижувати свої тарифні та нетарифні бар'єри проти США до нуля.

Прем'єр-міністр також зобов'язався "купувати американське" на значно вищому рівні, на додачу до понад 500 мільярдів доларів американських енергетичних, технологічних, сільськогосподарських, вугільних та багатьох інших продуктів,

– наголосив Трамп.

Зауважте! Влітку 2025 року США підвищили тарифи для Індії вдвічі – з 25% до 50%. Тоді у Вашингтоні це рішення пояснили тим, що індійські компанії закуповують величезні обсяги російської нафти, тим самим фінансуючи війну проти України.

Що відомо про закупівлі Індією російської нафти?