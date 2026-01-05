Які тарифи обіцяє Трамп для Індії?

Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також США дозволили: найбільший НПЗ Індії повертається до російської нафти

Моді (прем'єр-міністр Індії – 24 Канал) – хороший хлопець. Він знав, що я незадоволений, і для нього було важливо мене задовольнити,

– сказав Трамп у неділю.

При цьому глава Білого дому додав, що Індія продовжує закупівлі російської нафти та пригрозив Нью-Делі підвищенням тарифів, якщо це не припиниться.

Дональд Трамп Президент США Вони торгують, і ми можемо дуже швидко підвищити для них мита.

Важливо! Торік США подвоїли тарифи на імпорт індійських товарів, довівши загальну ставку до 50%, покаравши Нью-Делі за масштабні закупівлі російської нафти. Адже після початку повномасштабної війни в Україні Індія різко наростила імпорт сировини у Москви і стала найбільшим покупцем російської нафти, що доставляється морським шляхом.

Як в Індії реагують на погрози Трампа?

Міністерство торгівлі Індії поки не коментує нові погрози Трампа. Але аналітики припускають, що імпорт російської нафти до країни може скоротитися до менш як 1 мільйона барелів на добу.

Це пов'язане з тим, що Нью-Делі прагне укласти нову торгівельну угоду з Вашингтоном, яка дозволить знизити високі мита на товари, що постачаються до США.

Після запровадження тарифів у 50% індійський прем'єр Нарендра Моді щонайменше тричі спілкувався з Трампом телефоном. Однак поки ці переговори не принесли результату.

Намагаючись знайти спільну мову зі США Індія нібито навіть почала вимагати від своїх нафтопереробних компаній щотижня звітувати про закупівлі російської та американської нафти, пише Reuters.

Нам потрібна оперативна й точна інформація щодо імпорту російської та американської нафти, щоб у разі запиту з боку США ми могли надати перевірені цифри, а не покладатися на вторинні джерела,

– заявили чиновники.

Варто знати! Раніше походження нафти в Індії відстежували за інформацією митниці. Це перший випадок, коли уряд вимагає від нафтопереробників такі звіти щотижня. Хоча посадовці говорять, що дані опубліковувати не будуть.

Як мита США вплинули на Індію?