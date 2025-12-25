Куди направляється російська нафта?

Найбільший нафтопереробник Індії зафрахтував танкери у компанії RusExport і направляє партії нафти на свій НПЗ у Джамнагарі, що в штаті Гуджарат, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Завод у Джамнагарі має потужність у 660 тисяч барелів на добу і забезпечує внутрішній ринок країни.

Також Reliance має підприємство потужністю 700 тисяч барелів на добу, яке працює переважно на експорт.

За даними компанії, НПЗ, що орієнтований на експорт, востаннє отримав останню партію російської нафти ще 20 листопада. Відтоді усю сировину з Росії спрямовують лише на підприємство, яке переробляє її для внутрішнього ринку.

Раніше Reliance призупинила закупівлі російської нафти після запровадження санкцій США проти "Роснефті" та Лукойла" наприкінці жовтня, про що повідомила в офіційній заяві.

Повернення Reliance на ринок може зменшити падіння імпорту російської нафти Індією, який, за словами посадовців, цього місяця може скоротитися більш ніж удвічі,

– зазначає видання.

Важливо! Цього місяця індійські чиновники підрахували, що імпорт нафти з Росії може впасти приблизно до 800 тисяч барелів на добу з 1,9 мільйона барелів у листопаді, оскільки нафтові компанії припинили купувати сировину у Москви.

Чому компанія продовжує купувати нафту з Росії?

До того ж Reliance продовжує отримувати партії від "Роснефті", попри запроваджені санкції. Вона отримала від США одномісячний дозвіл на закупівлю нафти у російської компанії, пише Reuters.

Міністерство фінансів США відмовилося коментувати надання дозволу.

Водночас дані аналітичної компанії Kpler свідчать, що з 22 листопада Reliance отримала близько 15 партій російської нафти від "Роснефті".

А в грудні та січні нафтопереробник має отримати по одному танкеру з російською нафтою від трейдера RusExport.

Це операції за раніше укладеними контрактами, які поступово згортаються з дотриманням санкційних вимог,

– наголосили у Reliance.

Також у компанії додали, що купують російську нафту лише для внутрішнього ринку, а продаж продаж пального до ЄС здійснюватимуть із експортного НПЗ, який приймає на переробку партії від інших постачальників.

Варто знати! ЄС заявив, що з 21 січня не прийматиме паливо, вироблене на НПЗ, які отримували або переробляли російську нафту.

Чому Індія купує російську нафту?