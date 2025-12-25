Куда направляется российская нефть?
Крупнейший нефтепереработчик Индии зафрахтовал танкеры у компании RusExport и направляет партии нефти на свой НПЗ в Джамнагаре, что в штате Гуджарат, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
- Завод в Джамнагаре имеет мощность в 660 тысяч баррелей в сутки и обеспечивает внутренний рынок страны.
- Также Reliance имеет предприятие мощностью 700 тысяч баррелей в сутки, которое работает преимущественно на экспорт.
По данным компании, НПЗ, ориентированный на экспорт, последний раз получил последнюю партию российской нефти еще 20 ноября. С тех пор все сырье из России направляют только на предприятие, которое перерабатывает ее для внутреннего рынка.
Ранее Reliance приостановила закупки российской нефти после введения санкций США против "Роснефти" и Лукойла" в конце октября, о чем сообщила в официальном заявлении.
Возвращение Reliance на рынок может уменьшить падение импорта российской нефти Индией, который, по словам чиновников, в этом месяце может сократиться более чем вдвое,
– отмечает издание.
Важно! В этом месяце индийские чиновники подсчитали, что импорт нефти из России может упасть примерно до 800 тысяч баррелей в сутки с 1,9 миллиона баррелей в ноябре, поскольку нефтяные компании прекратили покупать сырье у Москвы.
Почему компания продолжает покупать нефть из России?
К тому же Reliance продолжает получать партии от "Роснефти", несмотря на введенные санкции. Она получила от США одномесячное разрешение на закупку нефти у российской компании, пишет Reuters.
Министерство финансов США отказалось комментировать предоставление разрешения.
- В то же время данные аналитической компании Kpler свидетельствуют, что с 22 ноября Reliance получила около 15 партий российской нефти от "Роснефти".
- А в декабре и январе нефтепереработчик должен получить по одному танкеру с российской нефтью от трейдера RusExport.
Это операции по ранее заключенным контрактам, которые постепенно сворачиваются с соблюдением санкционных требований,
– отметили в Reliance.
Также в компании добавили, что покупают российскую нефть только для внутреннего рынка, а продажу продажу топлива в ЕС будут осуществлять с экспортного НПЗ, который принимает на переработку партии от других поставщиков.
Стоит знать! ЕС заявил, что с 21 января не будет принимать топливо, произведенное на НПЗ, которые получали или перерабатывали российскую нефть.
Почему Индия покупает российскую нефть?
Индия стала крупнейшим в мире покупателем российской морской нефти после начала полномасштабной войны в Украине, поскольку Европа отказалась от закупок у Москвы и та переориентировалась на восточные рынки.
Осенью Соединенные Штаты ввели санкции против двух ключевых нефтяных компаний России – "Роснефти" и "Лукойла". После этого Индия была вынуждена пересмотреть и сократить объемы закупок российской нефти.
В то же время сотрудничество между Индией и Россией полностью не прекратилось. Часть индийских нефтеперерабатывающих заводов возобновила закупки нефти у российских компаний, не находящихся под санкциями. В ноябре Индия импортировала в среднем 1,77 миллиона баррелей российской нефти в сутки – это на 3,4% больше, чем в октябре.