Куда направляется российская нефть?

Крупнейший нефтепереработчик Индии зафрахтовал танкеры у компании RusExport и направляет партии нефти на свой НПЗ в Джамнагаре, что в штате Гуджарат, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Завод в Джамнагаре имеет мощность в 660 тысяч баррелей в сутки и обеспечивает внутренний рынок страны.

Также Reliance имеет предприятие мощностью 700 тысяч баррелей в сутки, которое работает преимущественно на экспорт.

По данным компании, НПЗ, ориентированный на экспорт, последний раз получил последнюю партию российской нефти еще 20 ноября. С тех пор все сырье из России направляют только на предприятие, которое перерабатывает ее для внутреннего рынка.

Ранее Reliance приостановила закупки российской нефти после введения санкций США против "Роснефти" и Лукойла" в конце октября, о чем сообщила в официальном заявлении.

Возвращение Reliance на рынок может уменьшить падение импорта российской нефти Индией, который, по словам чиновников, в этом месяце может сократиться более чем вдвое,

– отмечает издание.

Важно! В этом месяце индийские чиновники подсчитали, что импорт нефти из России может упасть примерно до 800 тысяч баррелей в сутки с 1,9 миллиона баррелей в ноябре, поскольку нефтяные компании прекратили покупать сырье у Москвы.

Почему компания продолжает покупать нефть из России?

К тому же Reliance продолжает получать партии от "Роснефти", несмотря на введенные санкции. Она получила от США одномесячное разрешение на закупку нефти у российской компании, пишет Reuters.

Министерство финансов США отказалось комментировать предоставление разрешения.

В то же время данные аналитической компании Kpler свидетельствуют, что с 22 ноября Reliance получила около 15 партий российской нефти от "Роснефти".

А в декабре и январе нефтепереработчик должен получить по одному танкеру с российской нефтью от трейдера RusExport.

Это операции по ранее заключенным контрактам, которые постепенно сворачиваются с соблюдением санкционных требований,

– отметили в Reliance.

Также в компании добавили, что покупают российскую нефть только для внутреннего рынка, а продажу продажу топлива в ЕС будут осуществлять с экспортного НПЗ, который принимает на переработку партии от других поставщиков.

Стоит знать! ЕС заявил, что с 21 января не будет принимать топливо, произведенное на НПЗ, которые получали или перерабатывали российскую нефть.

Почему Индия покупает российскую нефть?