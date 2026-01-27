Чому Європарламент не розморозить угоду?

Після двох із половиною годин переговорів депутати Європарламенту так і не змогли дійти згоди, чи слід виносити торгівельну угоду США та ЄС на голосування, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Не допомогло навіть те, що деякі країни ЄС закликали розблокувати угоду після того, як Трамп відмовився від погроз вдарити новими тарифами через Гренландію.

Загалом під час зустрічі депутати погодилися, що тепер угоду треба просувати вперед, але підходи до цього різняться:

частина закликає зайняти більш жорстку позицію у переговорах із Вашингтоном;

решта наполягає на швидкій ратифікації угоди, щоб нормалізувати торгівельні відносини зі США.

Наприклад, соціалісти хочуть знати позицію Єврокомісії щодо Інструменту протидії примусу. Цей механізм ЄС хотів використати проти США як торгівельну зброю у відповідь на тарифні погрози Трампа.

Звісно, ми хочемо цієї угоди. Але нам потрібна ясність щодо домовленостей, які, за словами Трампа, він уклав із НАТО і які нібито стали причиною його відступу,

– заявила депутатка від соціал-демократів Кетлін ван Бремпт.

Зауважте! Тим часом Єврокомісія, за інформацією високопосадовців, нібито хоче прискорити просування торгівельної угоди після зміни позиції Трампа.

Коли ЄС розгляне торгівельну угоду?

Втім, Європейський парламент планує повернутися до розгляду торгівельної угоди між ЄС і США вже наступного тижня. Голова комітету з міжнародної торгівлі Бернд Ланге повідомив журналістам, що це відбудеться наступної середи, 4 лютого, пише Euractiv.

Є елементи, які рухаються в правильному напрямку, але залишається багато невизначеності,

– зазначив Ланге.

Політик наголосив, що домовленостям навколо Гренландії, які Трамп назвав "рамкою майбутньої угоди", досі бракує конкретики.

У підсумку сталої більшості у Європарламенті, щоб розморозити угоду зі США, наразі все ще немає.

Але якщо наступного тижня депутати все ж таки погодяться розблокувати документ, то, за словами Ланге, Європарламент зможе ратифікувати угоду вже до кінця лютого.

Важливо! Європарламент заморозив ратифікацію торгівельної угоди зі США після того, як американський президент пригрозив митами восьми європейським країнам, які підтримали Гренландію.

Чому Трамп відмовився від мит?