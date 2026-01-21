Про це написав президент США у своїй соцмережі 21 січня.

Які результати перемовин Трампа і Рютте?

Дональд Трамп назава розмову з Марком Рютте "дуже продуктивною". Як повідомив американський лідер, їм вдалось закласти базу для майбутньої угоди щодо Гренландії та фактично всього Арктичного регіону.

"Це рішення, якщо його буде реалізовано, буде чудовим для США та всіх країн НАТО", – додав Трамп.

Президент США також заявив, що він не вводитиме мита проти, які мали набути чинності з 1 лютого. Крім того, ще тривають переговори щодо встановлення систем ПРО "Золотий купол", "оскільки це стосується Гренландії".

Деталі Трамп пообіцяв оприлюднити згодом, у міру просування перемовин.