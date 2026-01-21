Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер в ефірі 24 Каналу пояснила, що цього разу центр уваги змістився на Гренландію. Вона розповіла про один варіант рішення, який там зараз обережно обговорюють, але поки незрозуміло, чи він зможе зняти напругу.

Які аргументи Трамп озвучив щодо Гренландії?

За словами Андріани Кучер, Дональд Трамп пояснював інтерес до Гренландії питанням безпеки й відповідальністю союзників у НАТО. Він наполягав, що саме США нібито мають реальні можливості гарантувати захист острова й стримати загрози в регіоні.

Жодна країна, окрім Сполучених Штатів, не може реально гарантувати безпеку Гренландії,

– заявив президент США.

Трамп також перейшов до історичних прикладів і подав їх так, ніби Америка вже колись "врятувала" острів для Данії. Він стверджував, що США воювали, щоб не допустити закріплення ворогів у півкулі, а потім повернули Гренландію Данії після перемоги у війні.

Без нас вони б сьогодні говорили німецькою і трохи японською,

– сказав американський лідер.

Окремо він повторював, що Данія нібито не здатна захистити острів, і зводив тему до протидії інтересам Росії та Китаю. Він підкріплював свої заяви тезою про силу американської армії та її роль як головного гаранта безпеки в регіоні.

Компроміс щодо Гренландії

Після виступу Трампа в Давосі очікували його контактів із європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За словами Андріани Кучер, саме Рютте намагався зібрати позиції сторін і шукав формулу, яка могла б зменшити напругу навколо острова без різких кроків. Вона розповіла, що в кулуарах обговорювали ідею змінити угоду 1951 року між США і Данією.

Цікаво! Угода 1951 року між США та Данією (Agreement Relating to the Defense of Greenland, підписана 27 квітня 1951 року) визначає рамку оборони Гренландії в межах НАТО. Вона дозволяє США створювати й обслуговувати узгоджені "оборонні райони", будувати та експлуатувати там інфраструктуру, розміщувати персонал і забезпечувати функціонування об'єктів. Водночас документ прямо зазначає, що це відбувається без шкоди суверенітету Данії, а над оборонними районами мають майоріти прапори обох країн.

Йшлося про варіант із додатковим пунктом, який мав би заблокувати китайські інвестиції в Гренландію, щоб зняти частину аргументів про "загрозу" і таким чином послабити тиск Вашингтона на Копенгаген.

Компромісним варіантом могло бути внесення пункту про неможливість китайських інвестицій в цей острів,

– зауважила Кучер.

Проте, є багато сумнівів, чи цей підхід спрацює, зважаючи на жорстку риторику Трампа та його команди. Вона зазначила, що навіть представники американської адміністрації, від яких раніше не чекали таких заяв, говорять у тому ж тоні й повторюють тезу про необхідність США "володіти" островом.

Чи піде Трамп на силовий сценарій щодо острова?

Водночас частина американського істеблішменту, за словами ведучої, ставиться до цих заяв скептично і вважає їх небезпечним блефом. Вона пояснила, що силовий сценарій із залученням американської армії може стати тим кроком, який різко розколе суспільство, а підтримки для таких дій усередині країни зараз немає.

Всередині Сполучених Штатів немає консенсусу і немає загального схвалення подібних агресивних дій,

– зауважила ведуча.

Водночас вона наголосила, що риторика Трампа і його команди виглядає дедалі жорсткішою, і це вже саме по собі стає фактором тиску на Європу. Кучер також звернула увагу на тривожну паралель: у минулому подібні заспокійливі оцінки лунали і перед повномасштабним вторгненням Росії, коли багато хто не вірив у силовий сценарій до останнього.

Дуже подібну логіку і коментарі ми чули напередодні повномасштабного російського вторгнення до України,

– сказала Кучер.

