Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Як аналітики оцінюють дії на фронті?

У ISW заявили, що українська та російська армії продовжили бойові дії у перший день оголошеного режиму тиші з 9 по 11 травня. Хоча на окремих ділянках фронту інтенсивність боїв знизилась, "постійні тактичні бойові завдання порушували режим припинення вогню".

Аналітики зазначили, що єдиною публічною умовою про припинення вогню став "дозвіл" Президента України Володимира Зеленського проведення параду у Москві. Україна ж запевнила, й дотрималась, що не битиме по Красній площі 9 травня.

Водночас сторони "поширювали взаємні звинувачення" у порушенні режиму припинення вогню. На думку експертів, навряд перемир'я можна дотриматись без чітких механізмів виконання, моніторингу та процесів вирішення "суперечок".

Під час режиму тиші російські війська проводять ротації, готують підкріплення, перегруповуються та налагоджують логістику. Ймовірно, вони готуються до майбутніх наступальних операцій, вважають в Інституті.

Аналітики зазначають, що "російські війська не змогли досягти жодного значущого оперативного прогресу за останній рік". Натомість успіхи української армії завадили противнику на полі бою. Тому російському диктатору Володимиру Путіну не було чим похвалитись 9 травня.

Які досягнення обох сторін?

Наразі триває весняно-літній наступ російської армії 2026 року, але вони досягли "мінімального прогресу". У ISW нагадали, що окупанти вперше проникли до Костянтинівки у жовтні 2025 року. За ці пів року вони не досягли нічого значущого.

Українські війська навпаки досягли своїх найбільших успіхів на полі бою взимку та навесні 2026 року з моменту української операції в Курській області Росії у серпні 2024 року. Зокрема, повернули собі більше території, ніж російські війська загарбали у квітні 2026 року,

– йдеться у звіті.

За оцінками аналітиків, Україна звільнила значну частину Куп'янська у листопаді 2025 року. Ще понад 400 квадратних кілометрів на Півдні, а також кілька населених пунктів на Заході Запорізької області.

"Українські контратаки на півдні України створили ланцюгові оперативні та стратегічні наслідки для російських військ у їхньому весняно-літньому наступі 2026 року проти фортифікаційного поясу. Це змусило Росію вибирати між захистом від українських контратак і розподілом людських ресурсів та сил на пріоритетні сектори лінії фронту", – додали в Інституті.

Також там зазначили, що посилені удари ЗСУ середньої дальності погіршили здатність Росії наступати. На можливості окупантів вплинуло й блокування Starlink та, звісно ж, далекобійні санкції по військовій та нафтогазовій інфраструктурі.

"Удари суттєво порушили роботу російських систем зв'язку на лінії фронту і операції безпілотників, що призвело до зниження прибутків Росії від нафти та газу", – резюмували в ISW.

Останні новини фронту

Найвище командування російської армії наказало окупантам дійти до околиць Краматорська до 30 травня. У Силах оборони зазначають, що такі плани ворога звучать не вперше, а фактично він просувається значно повільніше.

Останніми днями на фронті російські війська атакували на північному сході від Костянтинівки та в Запорізькій області. Вони не просунулись завдяки українським контратакам.