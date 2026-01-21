Об этом написал президент США в своей соцсети 21 января.

Какие результаты переговоров Трампа и Рютте?

Дональд Трамп назвал разговор с Марком Рютте "очень продуктивным". Как сообщил американский лидер, им удалось заложить базу для будущего соглашения по Гренландии и фактически всего Арктического региона.

"Это решение, если оно будет реализовано, будет замечательным для США и всех стран НАТО", – добавил Трамп.

Президент США также заявил, что он не будет вводить пошлины, которые должны вступить в силу с 1 февраля. Кроме того, продолжаются переговоры по установке систем ПРО "Золотой купол".

Детали Трамп пообещал обнародовать впоследствии по мере продвижения переговоров. Отмечается, что за них будут отвечать, в частности, вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Виткофф.

Как сообщил Суспильному чиновнику Евросоюза, несмотря на изменение позиции Трампа в отношении тарифов, лидеры ЕС соберутся в Брюсселе 22 января на внеочередную встречу "для координации общей позиции".

Какие пошлины хотел ввести Трамп?