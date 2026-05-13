Чому Моді вирішив економити на собі?

Після звернення до населення Моді значно скоротив розмір свого автомобільного кортежу, щоб зменшити витрати пального, пише Reuters.

Дивіться також Авіакомпанії підвищують ціни на квитки: ЄС увів жорстку заборону

Річ у тім, що у своїй промові до громадян Моді закликав значно урізати витрати:

відмовитися від необов’язкових закордонних поїздок;

активніше використовувати громадський транспорт;

скоротити купівлю золота;

та навіть зменшити споживання кулінарної олії.

Причиною таких закликів стали високі світові ціни на енергоресурси, які посилюють тиск на валютні резерви країни.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Однак прем'єр одразу ж зіткнувся з критикою простих індійців. У соцмережах люди почали згадувати великий кортеж високопосадовців Індії, внутрішні авіаперельоти самого Моді та його запланований візит до Європи на офіційному літаку.

Тому Моді довелося скоротити кількість автомобілів у своєму кортежі. Втім, за словами джерел, усі необхідні елементи безпеки відповідно до протоколів спеціальної групи захисту прем'єра зберегли.

Зауважте! Нарендра Моді має найвищий рівень особистої охорони в Індії. До скорочення його кортеж, за підрахунками, складався приблизно з десятка автомобілів.

Як Індія страждає від наслідків війни в Ірані?

Індія є третім за величиною імпортером і споживачем нафти у світі, пише Reuters. Однак вона значно залежить від постачань через Ормузьку протоку, яка була фактично заблокована через війну США проти Ірану.

Раніше саме цим маршрутом країна отримувала нафту, скраплений природний газ і газ для побутових потреб.

Подорожчання нафти викликало загрозу дефіциту пального в країні. Поки що Індія утримується від підвищення цін на бензин і дизель, однак через ситуацію на Близькому Сході таке рішення вважають практично неминучим.

Водночас Індія змушена була збільшити у березні закупівлі нафти у Росії на тлі конфлікту в Ірані:

постачання з Близького Сходу скоротилось на 6,1% і сягало – 1,18 мільйона барелів на добу;

натомість імпорт російської нафти майже подвоївся і склав близько 2,25 мільйона барелів на добу.

Росія продовжувала залишатися головним постачальником нафти до Індії в березні, тоді як Саудівська Аравія витіснила Ірак, вийшовши на друге місце,

– підрахували аналітики.

Індія змогла збільшити закупівлі нафти у Росії, оскільки США видали спеціальну ліцензію, яка дозволила купувати російську сировину, що застрягла в морі на танкерах.

Зауважте! Раніше доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач розповів 24 каналу, що відмова Індії від нафти з Росії могла б посприяти кінцю війни в Україні. Адже тоді Москва втратить мільярди, які витрачає на підтримку своєї воєнної машини.

Як в Індії регулюють ціни на авіапальне?

Найбільша державна нафтопереробна компанія Індії Indian Oil на початку травня переглянула тарифи на авіаційне пальне для міжнародних авіаперевізників. Вартість авіаційного турбінного пального для іноземних авіакомпаній зросла одразу на 76,55 долара за кілолітр.

Водночас для перевізників, які виконують внутрішні рейси в Індії, ціни залишили без змін. Таким чином влада намагається зменшити тиск на внутрішній ринок авіаперевезень.

До підвищення цін компанія вдалася після попереджень з боку низки авіакомпаній про можливе припинення польотів через гострий дефіцит пального, який виник на тлі війни в Ірані та перебоїв із постачанням енергоносіїв.

Федерація авіакомпаній Індії навіть звернулася до Міністерства цивільної авіації з листом, у якому заявила про критичну ситуацію в галузі. У документі наголосили, що авіасектор країни фактично опинився на межі закриття або часткового припинення роботи через здорожчання авіапального.