Що заборонила Єврокомісія?

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, повідомляє AFP.

За її словами, пасажири не повинні стикатися з неочікуваними доплатами після покупки. Відтак нарахування додаткових зборів "заднім числом", зокрема паливних надбавок, заборонене.

Авіакомпанії можуть коригувати свої опубліковані тарифи з урахуванням ситуації, але додавання паливного збору до вартості квитка після його придбання не може бути виправданим,

– наголосила Ітконен.

Речниця попередила авіакомпанії, що будь-які доплати після бронювання квитка можуть викликати питання, чи не використовують компанії недобросовісні практики, тим самим порушуючи законодавство ЄС.

Важливо! Щодо туристичних турів, то ЄС допускає підвищення ціни після бронювання через подорожчання пального, але максимум на 8%. До того ж організатор зобов’язаний повідомити мандрівника щонайменше за 20 днів до вильоту.

Чому ЄС попередив авіакомпанії?

Єврокомісія виступила із попередження після того, як лоукостер Volotea з Іспанії почав вимагати від клієнтів доплачувати за пальне вже після купівлі квитків через його здорожчання.

Такий крок викликав широку критику у Франції. Ба більше, Париж навіть почав розслідування додаткових зборів.

Втім перевізник захищає паливні надбавки. Зокрема, директор авіакомпанії у Франції Жіль Госселен заявив, що три незалежні юридичні фірми, які спеціалізуються на питання повітряного транспорту, підтвердили законність такого заходу.

Цей захід є прозорим, він тимчасовий і діє в обидва боки, як у бік підвищення, так і в бік зниження,

– запевнив Госселен.

Зауважте! Після початку блокади Ормузької протоки ціни на авіаційне пальне в Європі стрімко пішли вгору. Наприклад, 18 березня вони сягнули рекорду – близько 1 800 доларів за тонну. Потім вартість трохи знизилася, але все одно залишається високою.

Що ще постановила Єврокомісія?

Заборона на паливні надбавки – одна із рекомендацій, які напередодні оприлюднила Європейська комісія на тлі тривалих перебоїв із постачанням пального.

У документі Брюссель також прописав права пасажирів у разі скасування рейсів. Адже авіакомпанії почали також масово урізати польоти через паливну кризу.

Єврокомісія нагадала, що пасажири й надалі користуються захистом відповідно до законодавства блоку.

Вони мають право на:

відшкодування коштів;

перенаправлення на інший рейс або повернення;

допомогу в аеропорту;

компенсацію у разі скасування рейсу в останній момент.

Авіакомпанії можуть бути звільнені від виплати фінансової компенсації лише в тому разі, якщо доведуть, що скасування сталося через надзвичайні обставини, наприклад, локальний дефіцит пального,

– йдеться в документі.

При цьому Єврокомісія наголосила, що високі ціни на паливо самі по собі не вважаються надзвичайною обставиною.

Важливо! Європа отримує близько 30% авіаційного пального з країн Перської затоки. Тому через конфлікт на Близькому Сході скорочення постачань б'є по перевізниках Однак авіаційний експерт Богдан Долінце в коментарі 24 Каналу розповів, що, на його думку, дефіцит стосуватиметься не всіх країн однаково, зокрема у Польщі є власна переробка нафтопродуктів.

Які компанії скорочують рейси через кризу?

Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa оголосила про масштабне скорочення польотів через різке зростання цін на авіапальне, спричинене війною в Ірані. Перевізник планує скасувати близько 20 тисяч рейсів, а також тимчасово відмовитися від нерентабельних маршрутів із Мюнхена та Франкфурта щонайменше до середини жовтня.

На початку травня нідерландський лоукостер Transavia повідомив про перші скасування рейсів, запланованих на травень і червень. У компанії пояснили таке рішення стрімким зростанням витрат на пальне.

Про можливе скорочення рейсів також попередив найбільший європейський лоукостер Ryanair, який оцінює вплив паливної кризи на літній сезон.

Тим часом американська Delta Air Lines шукає способи компенсувати додаткові витрати, що можуть сягнути близько 1 мільярда доларів. Для цього компанія також планує переглянути маршрутну сітку та скоротити збиткові напрямки.