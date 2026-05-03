Що відомо про проблеми Великої Британії з авіапальним?

Про те, як країна готується до літнього сезону, пише The Guardian.

У Великобританії уряд схвалив дозвіл для авіакомпаній на скасування та об'єднання рейсів. Рішення пов'язане з можливим дефіцитом авіапального та ситуацією на Близькому Сході.

Метою є забезпечення літнього періоду відпусток. Тобто нині пріоритет на зменшення або рейсів чи їхнє скасування – це можливість уникнути зривів перельотів влітку.

Відповідно до заяви уряду Британії, оновлення в законах дозволить об'єднувати розклади на маршрутах, якщо за один день там заплановано кілька рейсів. Такий варіант допоможе завчасно змінити план і запобігатиме скасуванням перельотів в останній момент.

Також оновлення дозволять повертати слоти на зліт і посадку та використовувати їх у майбутньому. Тобто раніше літаки літали навіть без пасажирів, щоб не втратити місце в розкладі. Нині ж якщо нерентабельний рейс можна скасувати й не втратити своє місце в аеропорту.

За планом скасування рейсів повинно відбуватись мінімум за 2 тижні до зазначеної у квитках дати. Саме так пасажирам пропонуватимуть альтернативи й переводитимуть їх на інші рейси.

Очікуваний результат – гнучкість системи та створення більш вигідних умов для сфери. Для пасажирів від такого рішення складнощів не має бути. Адже всіх попереджатимуть про зміни в рейсах завчасно. Про це розповів Роб Біштон, виконавчий директор Управління цивільної авіації Великої Британії.

Зокрема відомо, що остаточне рішення ухвалили після наради міністра транспорту країни Хайді Александер з представниками від найбільших аеропортів та авіакомпаній:

Heathrow;

Gatwick;

British Airways;

Virgin Atlantiс;

easyJet.

Чи "закриють" небо через дефіцит авіапального та які наслідки?

Через нестабільність у постачаннях пального для авіації, цього літа авіасфера може зіштовхнутися з труднощами, йдеться на ресурсі Al Jazeera.

У Європи залишилося приблизно шість тижнів авіаційного палива,

– зазначав Фатіх Бірол.

Голова Міжнародного енергетичного агентства також наголошував, що рейси почнуть скасовувати й це стане неминучим.

Водночас як пише Reuters, голова Міжнародної асоціації повітряного простору Віллі Волш зазначив, що нині постачання є стабільним, а попит залишається незмінним.

Він також порівняв теперішню ситуацію з наслідками під час кризи в час пандемії COVID-19. За словами експерта, у 2019 році були зовсім інші наслідки. Зокрема через те, що не було попиту серед людей. Нині ж попит є, тому в цьому ситуації відрізняються кардинально.

Що ще потрібно знати про кризу в авіасфері?

Як зазначав у коментарі для 24 Каналу авіаційний експерт Богдан Долінце скорочення поставок авіаційного пального в першу чергу впливатиме на скорочення кількості рейсів. Також внаслідок цього можливе здорожчання квитків.

Крім того, 2026 рік мав стати рекордним за чистим прибутком в авіасфері. Очікуваний дохід мав становити 41 мільярд доларів. Це на 3,3% більше, ніж компанії заробили у 2025 році.

Водночас Богдан Долінце зазначив, що підвищення вартості авіапального в Європі може вплинути на Україну. Насамперед можливий дефіцит ресурсу через завищені ціни. Це може торкнутись військової авіації. Наприклад, західних літаків F-16, Mirage.