Что известно о проблемах Великобритании с авиатопливом?

О том, как страна готовится к летнему сезону, пишет The Guardian.

Смотрите также Зацепит и Украину: с чем столкнется мир, если Ормузский пролив не откроют до июля

В Великобритании правительство одобрило разрешение для авиакомпаний на отмену и объединение рейсов. Решение связано с возможным дефицитом авиатоплива и ситуацией на Ближнем Востоке.

Целью является обеспечение летнего периода отпусков. То есть сейчас приоритет на уменьшение или рейсов или их отмены – это возможность избежать срывов перелетов летом.

Согласно заявлению правительства Великобритании, обновление в законах позволит объединять расписания на маршрутах, если за один день там запланировано несколько рейсов. Такой вариант поможет заблаговременно изменить план и предотвратит отмены перелетов в последний момент.

Также обновления позволят возвращать слоты на взлет и посадку и использовать их в будущем. То есть раньше самолеты летали даже без пассажиров, чтобы не потерять место в расписании. Сейчас же если нерентабельный рейс можно отменить и не потерять свое место в аэропорту.

По плану отмена рейсов должна происходить минимум за 2 недели до указанной в билетах даты. Именно так пассажирам будут предлагать альтернативы и переводить их на другие рейсы.

Ожидаемый результат – гибкость системы и создание более выгодных условий для сферы. Для пассажиров от такого решения сложностей не должно быть. Ведь всех будут предупреждать об изменениях в рейсах заранее. Об этом рассказал Роб Биштон, исполнительный директор Управления гражданской авиации Великобритании.

В частности известно, что окончательное решение приняли после совещания министра транспорта страны Хайди Александер с представителями от крупнейших аэропортов и авиакомпаний:

Heathrow;

Gatwick;

British Airways;

Virgin Atlantiс;

easyJet.

"Закроют" ли небо из-за дефицита авиатоплива и какие последствия?

Из-за нестабильности в поставках топлива для авиации, этим летом авиасфера может столкнуться с трудностями, говорится на ресурсе Al Jazeera.

У Европы осталось примерно шесть недель авиационного топлива,

– отмечал Фатих Бирол.

Председатель Международного энергетического агентства также отмечал, что рейсы начнут отменять и это станет неизбежным.

В то же время как пишет Reuters, председатель Международной ассоциации воздушного пространства Вилли Волш отметил, что сейчас поставки являются стабильным, а спрос остается неизменным.

Он также сравнил нынешнюю ситуацию с последствиями во время кризиса во время пандемии COVID-19. По словам эксперта, в 2019 году были совсем другие последствия. В частности из-за того, что не было спроса среди людей. Сейчас же спрос есть, поэтому в этом ситуации отличаются кардинально.

Что еще нужно знать о кризисе в авиасфере?

Как отмечал в комментарии для 24 Канала авиационный эксперт Богдан Долинце сокращение поставок авиационного топлива в первую очередь будет влиять на сокращение количества рейсов. Также вследствие этого возможно подорожание билетов.

Кроме того, 2026 год должен был стать рекордным по чистой прибыли в авиасфере. Ожидаемый доход должен был составить 41 миллиард долларов. Это на 3,3% больше, чем компании заработали в 2025 году.

В то же время Богдан Долинце отметил, что повышение стоимости авиатоплива в Европе может повлиять на Украину. Прежде всего возможен дефицит ресурса из-за завышенных цен. Это может коснуться военной авиации. Например, западных самолетов F-16, Mirage.