Что ожидает военную авиацию Украины?

В то же время эти проблемы могут дойти до Украины, о чем сообщил авиационный эксперт Богдан Долинце.

Он пояснил, что подорожание этого авиатоплива повлияет на Украину, ведь оно нужно для использования военной авиации страны. Речь идет о западных самолетах типа F-16, Mirage и других, которые используют украинцы.

Меньше это будет касаться советских самолетов – то есть Мигидо-9, Су-27, Су-25. Дело в том, что они используют так называемое реактивное топливо.

Богдан Долинце Авиационный эксперт Вот оно изготавливается по другим стандартам. Украина, по крайней мере, до войны имела производство такого авиатоплива из сырой нефти. Здесь больше вопрос доступа именно к сырью для возможности изготовления такого топлива. Если мы говорим о европейских заводах, то они такое топливо не выпускали, ведь оно не было нужно не для гражданских, не для военных нужд.

Эксперт добавил, что ситуация может задеть именно военную авиацию – в части западных самолетов, которые используются Украиной. Относительно сроков: Долинце заявил, что 3 – 5 месяцев это "достаточно значительные сроки."

Вот и мы видим, что, например, сегодня информация была, что НАТО в принципе рассматривает возможность принять участие в открытии Ормузского пролива, то на сегодняшний день говорить, что действительно есть какие-то серьезные риски для прерывания авиационных цепочек и мобильности нет, но все же необходимо следить за ситуацией, как она будет меняться,

– отметил Долинце.

Заметьте! У FT уже писали, что Европе грозит дефицит топлива. Это произойдет, если Ормузский пролив не будет открыт в течение нескольких следующих недель.

