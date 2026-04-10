Що очікує військову авіацію України?

Водночас ці проблеми можуть дійти до України, про що повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце.

також Найбільше з початку війни в Ірані: ціни на бензин у США впали

Він пояснив, що здорожчання цього авіапалива вплине на Україну, адже воно потрібне для використання військової авіації країни. Йдеться про західні літаки типу F-16, Mirage та інші, які використовують українці.

Менше це стосуватиметься радянських літаків – тобто Мігидо-9, Су-27, Су-25. Річ у тім, що вони використовують так зване реактивне паливо.

Богдан Долінце Авіаційний експерт Ось воно виготовляється за іншими стандартами. Україна, принаймні, до війни мала виробництво такого авіапалива з сирої нафти. Тут більше питання доступу саме до сировини для можливості виготовлення такого палива. Якщо ми говоримо про європейські заводи, то вони таке паливо не випускали, адже воно не було потрібне не для цивільних, не для військових потреб.

Експерт додав, що ситуація може зачепити саме військову авіацію – у частині західних літаків, які використовуються Україною. Щодо термінів: Долінце заявив, що 3 – 5 місяців це "достатньо значні терміни."

Ось і ми бачимо, що, наприклад, сьогодні інформація була, що НАТО в принципі розглядає можливість взяти участь в відкритті Ормузької протоки, то на сьогоднішній день казати, що дійсно є якісь серйозні ризики для перервання авіаційних ланцюжків і мобільності немає, але все ж таки необхідно слідкувати за ситуацією, як вона буде змінюватися,

– зазначив Долінце.

Зауважте! У FT вже писали, що Європі загрожує дефіцит палива. Це відбудеться, якщо Ормузька протока не буде відкрита протягом кількох наступних тижнів.

Що ще слід знати ситуацію з пальним та авіацією?