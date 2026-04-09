Чи буде дефіцит авіаційного палива?

Про те, наскільки криза пального вплине на Україну та чи вистачить палива для авіації, йдеться в дописі Сергія Будкіна.

Засновник інвесткомпанії FinPoint, посилаючись на статтю Petroleum Argus, розповів, що один із найбільших наслідків війни в Перській затоці – ситуація на ринку авіаційного пального.

Якщо затоку не відкриють:

Британія залишиться без авіапального через 3 місяці;

Португалія – через 4;

Угорщина – через 5.

Зокрема такі наслідки вже відчули на собі в Австралії. Імпорт ресурсу складає 100%, танкери "в дорозі", а 3 дні тому країна повідомила, що авіапального залишилось на 28 днів.

Водночас Пакистан попередив іноземні авіалінії, що вони не зможуть дозаправитись в аеропортах країни. Літаки мають розрахувати пальне і летіти з достатнім запасом ресурсу на дорогу назад.

Для України наслідки теж є. З авіапального працюють F-16 та Міражі. Нині ціни на ресурс зросли вдвічі порівняно з довоєнною ситуацією в Ірані.

Зокрема якщо в Європі почнуть обмежувати подання й постачання пального, то відповідно дефіцит можливий у Повітряних силах.

Простий меседж для пересічного європейця, що його квитки на Майорку коштують так дорого, бо весь керосин віддали ЗСУ і цей меседж буде важко перебити раціональними аргументами,

– зазначив Сергій Будкін.

Так він пояснив, що наслідки ситуації можуть бути й політичними. А зростання цін на авіаперельоти в ЄС популісти можуть використати для критики України.

Що відомо про дефіцит авіапального?

Напередодні видання Reuters писало про ситуацію з авіапальним. Так, на думку гендиректора Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА), поповнення ресурсів авіаційного пального триватиме місяцями. І це за умови, що Ормузьку протоку відкриють.

Водночас Віллі Волш порівняв теперішню ситуацію з періодом пандемії та зазначив:

Це не схоже на COVID. Це не та криза, яку ми пережили під час COVID. Під час COVID потужності скоротилися на 95%, тому що кордони закрилися. Ми ще ніде не досягли такого рівня,

– сказав гендиректор ІАТА.

Водночас він додав, що криза 2026 року більше нагадує події економічної кризи 2008 – 2009 років або наслідки терактів 11 вересня 2001 року.

Також Віллі Волш зазначив, що галузь уже постраждала від завищених цін на пальне, але конфлікт на Близькому Сході, що обмежує постачання ресурсу, у рази посилює тиск на авіасферу.

Що потрібно знати про ціни на пальне в Україні?