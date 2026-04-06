Чи буде дефіцит пального у квітні?

Зокрема все законтрактовано до кінця квітня, про що повідомив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

Але він зазначив, що це стосується ресурсів, а не цін. Про фіксованість вартості наразі не йдеться.

Андрій Закревський Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Ціни можуть мінятися від того, що завтра товариш Трамп зранку вам скаже, потім ввечері скаже. Ціни можуть коливатися від 119 доларів за барель до 98 за день. Це просто неймовірні речі.

Він наголосив, що наша система це – "найкраща у світі", у зв’язку з тим, що було створено у перші 4 місяці 2022 року. Україна зокрема змогла уникнути критичної ситуації завдяки диверсифікації постачань.

Пальне вже імпортується вже більш ніж із 10 країн. Крім того, до цього переліку нещодавно додалися ще дві держави – Нігерія та Саудівська Аравія.

На квітень об'єми законтрактовані. Ціни будуть мінятися,

– сказав Закревський.

Нагадаємо! Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомляв ще у березні, що жодного дефіциту дизелю у квітні не очікується. Він пояснив, що причиною таких чуток стало неправильне трактування матеріалу на enkorr, який став джерелом інформації про нібито дефіцит. А це пов'язано з тим, що решту обсягів постачальники підтверджують, але під питанням залишаються саме ціни.

