Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, пояснивши, що сухопутний коридор до Криму є дуже небезпечним, він прострілюється. Водії бензовозів відмовляються туди їхати або просять дуже велику зарплатню.

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Чому росіяни не подолають кризу з пальним?

Окупанти не можуть гарантувати безпеку на сухопутному коридорі. Україна відстежує всі переміщення і фіксує, що кількість бензовозів катастрофічно впала. Це свідчить про транспортний колапс.

Якщо розглядати проблему глибше, то відомо, що раніше пальне перевозили через пункт у Чонгарі. Але цей міст уже двічі потрапляв під обстріл, тому нормального сполучення зараз немає. Через міст окупанти відкрили реверсне сполучення, втім зрозуміло, що у такий спосіб бензовози не зможуть рухатися.

До уваги! Чонгар – це важлива логістика гілка, яка фактично сполучала материкову Україну з окупованим Кримом. Наразі росіяни пропускають через міст лише транспортні засоби вагою до 3,5 тонни. Тобто мовиться про легкові автомобілі, а не вантажівки. Втім уже фіксували намагання ворога перевозити каністри з пальним звичайними машинами.

Скоріш за все, бензовози пускатимуть в обхід через Армянськ. Про це вже заявила окупаційна влада. Також росіяни підтвердили ураження чотирьох невеликих мостів. Все це точно вплине на логістику, спровокує затримки, а як наслідок – кризу.

"Думаю, росіянам у Севастополі треба вчитися користуватись гужовим транспортом, велосипедами, ногами в кінці кінців і забувати про наявність палива", – додав Петро Андрющенко.

Чому виник дефіцит пального у Криму: дивіться відео

За його словами, ця криза значно серйозніша, ніж та, що була восени. Адже росіяни ніяк не можуть її вирішити. Збільшити виробництво нереально, допомоги від Олександра Лукашенка, як це було минулого разу, – також немає, безпеку над сухопутним шляхом ворог не встановить.

До того ж варто згадати про атаки України по залізничних вузлах на окупованих територіях, зокрема у Мелітополі. Це означає, що залізницею через материкову частину України росіяни також не можуть постачати паливо до Криму.

"Отже, всю логістику ми зупинили. Окрім того, добиваємо їх нафтопереробку. тому бензину немає, так само як і немає причин сподіватися, що він десь з'явиться", – підсумував керівник Центру вивчення окупації.

Що відомо про паливну кризу у Криму?

Після ударів України стало відомо, що російські бензовози так і не потрапили в Крим. Про це заявив так званий "губернатор" Севастополя, зауваживши, що стояти у чергах не варто, адже пального немає. Наразі заправлятися можуть лише карети швидкої допомоги, силовики, громадський транспорт. Дефіцит пального почався ще наприкінці травня.

Крім цього зупинилося перевезення військових вантажів трасою Маріуполь – Бердянськ – Мелітополь – Сімферополь. Причина та ж сама – систематичні удари України. Лише від початку червня вантажопотік на цій ділянці скоротився на 71%. Якщо раніше трасою їхали майже 4 тисячі вантажівок за добу, то наразі цифра зменшилась до 1100.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив, що Україна працює над тим, що створити дефіцит бензину в окупованому Криму. Він пояснив, що все це складові критичної інфраструктури, які допомагають ворогу мілітаризовувати наш півострів. Президент додав, що російське суспільство також має відчути наслідки війни й зрозуміти наскільки вона жахлива.