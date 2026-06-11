Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, объяснив, что сухопутный коридор в Крым является очень опасным, он простреливается. Водители бензовозов отказываются туда ехать или просят очень большую зарплату.

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Почему россияне не преодолеют кризис с топливом?

Оккупанты не могут гарантировать безопасность на сухопутном коридоре. Украина отслеживает все перемещения и фиксирует, что количество бензовозов катастрофически упало. Это свидетельствует о транспортном коллапсе.

Если рассматривать проблему глубже, то известно, что раньше топливо перевозили через пункт в Чонгаре. Но этот мост уже дважды попадал под обстрел, поэтому нормального сообщения сейчас нет. Через мост оккупанты открыли реверсное сообщение, впрочем понятно, что таким образом бензовозы не смогут двигаться.

Вниманию! Чонгар – это важная логистика ветка, которая фактически соединяла материковую Украину с оккупированным Крымом. Сейчас россияне пропускают через мост только транспортные средства весом до 3,5 тонн. То есть говорится о легковых автомобилях, а не грузовиках. Впрочем уже фиксировали попытки врага перевозить канистры с горючим обычными машинами.

Скорее всего, бензовозы будут пускать в обход через Армянск. Об этом уже заявили оккупационные власти. Также россияне подтвердили поражение четырех небольших мостов. Все это точно повлияет на логистику, спровоцирует задержки, а как следствие – кризис.

"Думаю, россиянам в Севастополе надо учиться пользоваться гужевым транспортом, велосипедами, ногами в конце концов и забывать о наличии топлива", – добавил Петр Андрющенко.

Почему возник дефицит топлива в Крыму: смотрите видео

По его словам, этот кризис значительно серьезнее, чем тот, что был осенью. Ведь россияне никак не могут его решить. Увеличить производство нереально, помощи от Александра Лукашенко, как это было в прошлый раз, – также нет, безопасность над сухопутным путем враг не установит.

К тому же стоит вспомнить об атаках Украины по железнодорожным узлам на оккупированных территориях, в частности в Мелитополе. Это означает, что по железной дороге через материковую часть Украины россияне также не могут поставлять топливо в Крым.

"Итак, всю логистику мы остановили. Кроме того, добиваем их нефтепереработку. поэтому бензина нет, так же как и нет причин надеяться, что он где-то появится", – подытожил руководитель Центра изучения оккупации.

Что известно о топливном кризисе в Крыму?

После ударов Украины стало известно, что российские бензовозы так и не попали в Крым. Об этом заявил так называемый "губернатор" Севастополя, заметив, что стоять в очередях не стоит, ведь горючего нет. Сейчас заправляться могут только кареты скорой помощи, силовики, общественный транспорт. Дефицит горючего начался еще в конце мая.

Кроме этого остановилась перевозка военных грузов по трассе Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Симферополь. Причина та же самая – систематические удары Украины. Только с начала июня грузопоток на этом участке сократился на 71%. Если раньше по трассе ехали почти 4 тысячи грузовиков в сутки, то сейчас цифра уменьшилась до 1100.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Украина работает над тем, что создать дефицит бензина в оккупированном Крыму. Он объяснил, что все это составляющие критической инфраструктуры, которые помогают врагу милитаризировать наш полуостров. Президент добавил, что российское общество также должно почувствовать последствия войны и понять насколько она ужасна.