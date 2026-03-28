Про це президент України повідомив під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Яка ситуація із пальним для Сил оборони?

На тлі, зокрема, зростання цін на нафту, ЗМІ поцікавились у президента Зеленського, чи вистачить в Україні пального, щоб задовольнити потреби армії. За його словами, наразі Сили оборони забезпечені пальним.

Зеленський пояснив, що на один місяць українська армія потребує 700 тисяч тонн всього пального. Ба більше, він додав, що влада знає про ці запити.

Ми знаємо, як це забезпечувати. Ризиків немає,

– запевнив лідер України.

