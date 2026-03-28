Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Какова ситуация с топливом для Сил обороны?

На фоне, в частности, роста цен на нефть, СМИ поинтересовались у президента Зеленского, хватит ли в Украине горючего, чтобы удовлетворить потребности армии. По его словам, сейчас Силы обороны обеспечены горючим.

Зеленский объяснил, что на один месяц украинская армия требует 700 тысяч тонн всего горючего. Более того, он добавил, что власть знает об этих запросах.

Мы знаем, как это обеспечивать. Рисков нет,

– заверил лидер Украины.