Що Трамп хоче зробити з Ормузькою протокою?

Ці слова прозвучали після оголошення у вівторок двотижневого перемир’я, про що повідомляє ABC News.

Дональд Трамп Президент США Ми думаємо зробити це як спільне підприємство. Це спосіб її убезпечити – а також убезпечити від багатьох інших.

Таким чином Трамп відповів на запитання, чи дозволить він Тегерану стягувати плату за транзит суден через цю стратегічну водну артерію. Зокрема він сказав, що це "прекрасна річ".

Американський президент також заявив, що не дозволить Ірану зберегти можливості зі збагачення урану. І це попри неодноразові твердження Тегерана про те, що він не відмовиться від цього права.

Жодного збагачення не буде,

– сказав Дональд Трамп.

За словами американського лідера, американські сили в регіоні також не будуть виведені, натякаючи, що вони залишаться для забезпечення виконання будь-якої майбутньої угоди. Він додав, що очікує початку мирних переговорів у п’ятницю та їхнього швидкого просування.

Зауважте! Президент також підтвердив, що Китай відіграв ключову роль у взаємодії з іранською стороною.

Що ще слід знати про ситуацію з Ормузькою протокою?

План перемир'я між Іраном та США передбачає надання Ірану й Оману права стягувати мито з суден, що проходять через Ормузьку протоку. Про це повідомили в Associated Press.

Іран використає гроші на відновлення країни.

На що витратить кошти Оман – наразі не відомо.

Зверніть увагу! Водночас Трамп заявив, що протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий за координації зі збройними силами Ірану.

Що ще відомо про чинну ситуацію?