Президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном. На тлі таких заяв очікується, що Ормузька протока буде розблокована, а постачання нафти нею буде відновлене. Є очікування, що це безпосередньо вплине і на вартість нафти, котирування якої вже показали зниження.

Найважливіше те, що від нафти залежить і вартість пального у світі. Зокрема прем'єр-міністр України Юлія Свириденко вже повідомила, що державна компанія Укрнафта почала реагувати на події та знижувати ціни на пальне.

Втім експерти застерігають: радіти поки рано. Навіть якщо спад ціни на нафту продовжиться, на пальне така ситуація вплине лише через декілька тижнів. До того ж ситуація, попри всі заяви, досі залишається нестабільною, адже кілька годин після оголошення про перемир'я країни Перської затоки повідомили про удари з боку Ірану.

24 Канал дізнався, чи впадуть ціни на пальне на українських АЗС, коли взагалі очікувати змін щодо вартості на дизпальне та бензин й чому ціни на пальне навпаки можуть ще більше зрости через останні новини.

Як перемир'я між США та Іраном вплине на вартість пального в Україні?

Станом на 8 квітня на своїй сторінці у Facebook директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн повідомив, що після новин про перемир'я між США та Іраном прогноз щодо вартості пального у 100 гривень за літр навряд чи справдиться, принаймні тимчасово.

Втім як пояснює для 24 Каналу енергетичний експерт Володимир Омельченко, зараз не слід очікувати, що ціни на пальне на українських АЗС швидко підуть до низу на тлі новин про перемир'я, а отже, розблокування Ормузької протоки.

За прогнозами Омельченка, якщо ситуація надалі розвиватиметься позитивно, то реакція АЗС щодо вартості на пальне зможе проявитися лише через декілька тижнів.

Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова У нас вже законтрактовані значні обсяги пального на квітень. І ці контракти були укладені ще за старими високими цінами. Для того, щоб законтрактувати обсяги за новими цінами, потрібно, аби пройшов час.

Загалом весь цей процес може тривати навіть до 20 днів, адже попри укладання нових угод з новими цінами, потрібен ще час на довіз пального до українських АЗС.

Крім того, Омельченко додає, що пальне в країні навпаки може навіть подорожчати за цей період й наблизитися до позначки у 100 гривень за літр, поки не будуть заведені нові партії пального.

Важливо! Після заяв про двотижневе перемир'я, Іран 8 квітня почав атакувати деякі країни Перської затоки, зокрема ОАЕ та Кувейт. Натомість в Ірані заявляють, що їхній нафтопереробний завод на острові Лаван був атакований вже після оголошення про припинення вогню, але хто саме це зробив – не повідомляється.

Скільки зараз коштує літр дизпального та бензину?

Натомість під час розмови з 24 Каналом експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев наголосив, що очікувати здешевлення пального в Україні на тлі зниження ф'ючерсів на нафту, все ж не варто.

Геннадій Рябцев, кандидат технічних наук, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Річ у тім, що на фоні розмов про двотижневе перемир'я США та Ірану, реальні ціни на нафту насправді не змінилися, відбулися лише зміни біржових котирувань. І всі ці коливання за останні місяці не мали настільки сильно впливати на ціни на українських АЗС. Те, що відбувалося, є не чим іншим, як спекуляцією.

За словами Рябцева, зараз ціни на пальне не підуть до низу, як очікується, а навпаки можуть навіть подорожчати, зокрема може зрости вартість дизпального.

У нас немає встановленої стелі, до якої пальне може подорожчати. Це означає, що обмежень щодо ціни на пальне насправді немає й вона може рости і рости,

– додає він.

Станом на 8 квітня, середня вартість пального в Україні, за даними Консалтингової групи А-95, показує несуттєвий ріст, а літр дизпального сягнув 90 гривень:

Бензин А-95 преміум коштує в середньому 77,21 гривні за літр,

Бензин А-95 – 73,32 гривні за літр,

Бензин А-92 – 67,33 гривні за літр,

Дизпальне – 90,51 гривні за літр,

Газ авто­мобільний – 49,06 гривні за літр.

Що відбувається з цінами на нафту зараз?

За даними TradingEconomics, станом на 8 квітня, ф'ючерси на нафту марки Brent впали більш ніж на 15% – до 90 доларів за барель після того, як президент Дональд Трамп заявив про "двостороннє припинення вогню", за умови відкриття Іраном Ормузької протоки.

Натомість марка нафти WTI на цьому тлі опустилася з 112 доларів за барель до 92 доларів за барель.

У розмові з 24 Каналом економіст Іван Ус заявив, що заява про двотижневе перемир'я справді спонукала ціни різко піти вниз на світових ринках. Втім експерт зауважує, що наразі за ситуацією варто спостерігати надалі.

Іван Ус, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Варто глянути, як країни Близького Сходу дбатимуть про альтернативні джерела постачання ресурсів.

Загалом Україна за останній час намагалася розв'язати питання залежності від Ормузької протоки, зокрема візити президента в Катар, Саудівську Аравію, Йорданію, Сирію та Туреччину.

Гадаю, що зменшити залежність від протоки можна одним варіантом – будівництвом газогону з Катару до Туреччини, а також нафтогонів,

– заявив Ус.

Як розповідає Омельченко, попри всі очікування щодо зниження вартості, ситуація наразі досі виглядає турбулентною та невизначено. Важко прогнозувати, чи справді діятиме перемир'я, а Ормузька протока буде розблокована.

Втім позитивний сценарій все ж таки передбачає, каже пан Володимир, що найближчим часом ціни на нафту можуть опуститися нижче 90 доларів за барель – орієнтовно до рівня 80 – 85 доларів.

І якщо ситуація й надалі залишатиметься стабільною, вже у червні вартість може знизитися і до 65 – 70 доларів за барель. У такому разі через певний час це позначиться і на цінах на пальне на українських АЗС.

Яка мережа АЗС вже почала знижувати вартість пального?

Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, зниження котирувань на основних біржах безпосередньо впливатиме на ціни на пальне в Україні. Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала та почала зниження цін.

Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку. Ринок має справедливо реагувати на зміну цінової кон'юнктури,

– додала Свириденко.

Втім Геннадій Рябцев зауважує, що такі заяви прем'єр-міністра щодо Укрнафти не відіграють суттєвого впливу на весь паливний ринок України. Адже мережа не займає більшу частину ринку, а лише входить до першої десятки.

Якщо хтось з учасників ринку знижує ціну, а всі інші – ні, то це не матиме впливу загалом на вартість пального. Тобто ціна на бензин чи дизпальне на Укрнафті не вплинуть на тенденції, які зараз спостерігаються,

– пояснює експерт.

Рябцев каже, що зараз поки важко пояснити, що відбувається на ринку пального України. Крім того, важко пояснити, чому уряд посилається виключно на зовнішні причини такого здорожчання. За його словами, якщо порівнювати маржу на пальному в Україні та Польщі, то в сусідній країні вона може бути нижчою у декілька разів.

Зауважте! В Антимонопольному комітеті України заявляють, що доказів щодо змови на ринку пального немає. Таким чином, підвищення цін на пальне зумовлене лише ринковими факторами, передає Суспільне.

Натомість Володимир Омельченко не скасовує того, що зниження пального на Укрнафті, про яке говорить Юлія Свириденко, може відбутися. Втім інші компанії навряд чи так швидко почнуть знижувати ціни.

Ймовірно, це буде не великий відсоток. Відтак очікувати, що це може бути якесь істотне зниження, також не варто. Деякі компанії взагалі можуть навіть підвищувати вартість на цьому фоні, особливо на дизпальне,

– заявив Омельченко.

За словами енергетичного експерта, саме дизпальне зараз є в дефіциті на ринку Європи, звідки його імпортує і Україна.

Менш як тиждень тому єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що енергетична криза, яка була спричинена війною на Близькому Сході, може бути довготривалою, пише Financial Times. А тому Європа повинна готуватися до такого виклику, зокрема шляхом внормування пального та використання резервів.

Цікаво, що Сергій Куюн ще раніше писав, що запаси пального в Україні за останні 5 років сягнули рекордних обсягів. Лише Укрнафта планує запастися 200 тисячами тонн дизелю замість традиційних 70 – 100 тисяч тонн, а це 30% від потреби ринку.