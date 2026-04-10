Что происходит с ценами на бензин в США?

Снижение с 4,17 доллара за галлон в четверг означает первый случай, когда средние цены на бензин в США упали более чем на один цент с начала войны с Ираном в конце февраля, о чем пишет CNN.

Но аналитики предостерегают: цены на бензин вряд ли вернутся к довоенному уровню – ниже 3 долларов за галлон – в ближайшее время. При благоприятных условиях цены на топливо растут быстро, но падают медленно.

Любое сегодняшнее снижение будет ограниченным из-за того, что нефть остается очень дорогой. Стоимость приближается к 100 долларов за баррель, по сравнению с менее чем 60 долларами в начале года.

Несмотря на перемирие с Ираном, морское движение через критически важную Ормузский пролив остается ограниченным.

Более того, энергетические объекты на Ближнем Востоке были повреждены, персонал эвакуирован, а добыча частично остановлена из-за недостатка мощностей для хранения,

– говорится в материале.

Обратите внимание! На восстановление всего процесса понадобится время и средства.

Что происходит с ценами на топливо в Украине?

В частности цены на топливо вскоре должны стабилизироваться. Но только после стабилизации на Ближнем Востоке. Именно на этих фоне событий и выросла стоимость бензина и дизеля. Об этом ранее сообщала Юлия Свириденко.

Это высококонкурентный рынок, и цена на потолке на АЗС - это отражение, отражение ситуации войны в Иране,

– объяснила глава правительства.

Важно! В частности для Украины сейчас важно избежать именно дефицита топлива.

