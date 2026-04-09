Ждать ли роста цен на топливо более 100 гривен?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу эксперт по энергетике Юрий Корольчук, дальнейший скачок цен на топливо в Украине возможен, если нефть продолжит дорожать, но вероятность такого сценария не слишком высока. По его мнению, экономики стран мира не готовы к чрезмерно высоким ценам на нефть.

Блокирование Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, продолжает давить на рынки. Страны ищут альтернативные источники, чтобы не останавливать экономику, а конкуренция за доступные ресурсы толкает цены вверх.

По данным Trading Economics, во время войны в Иране на пике цена нефти марки Brent достигала более 112 долларов за баррель в середине марта. Однако далее начала постепенно снижаться и 8 апреля упала ниже 95 долларов после заявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном, которое впоследствии нарушили. 9 апреля фьючерсы подскочили до 99 долларов за баррель.

По словам Юрия Корольчука, в случае затяжной войны на Ближнем Востоке цены на нефть могут продолжить расти, однако эксперт выразил скепсис относительно такого сценария. Он объясняет, что даже в случае продолжения войны в Персидском заливе боевые действия там не имеют такой интенсивности, как, например, в Украине. Однако цена на нефть не падает, потому что многие игроки рынка пытаются заработать на кризисе. В то же время мировая экономика просто не готова платить слишком высокую цену.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий Причина этого скепсиса заключается в том, что я не думаю, что война в Иране дальше будет продолжаться в таком виде, как сейчас. Когда ситуация стабилизируется и поставки нефти возобновится, показатели на бирже быстро снизятся. В феврале, когда все ждали начала войны, цену подтягивали до 80 долларов за баррель, а по сути 75 долларов за баррель – это был максимум, которого достигли. 70 – 75 долларов – это та цена, которую сегодня готова платить планета.

В Украине, которая импортирует нефть и потеряла собственную инфраструктуру ее переработки из-за ударов России, цены на топливо за почти полтора месяца существенно выросли. Больше всего подорожали дизтопливо и автогаз.

По данным Консалтинговой группы А-95, по состоянию на 9 апреля средние цены на топливо в Украине следующие:

бензин А-95 – 73,17 гривны за литр (+11,33 гривны против 27 февраля или +18,3%);

(+11,33 гривны против 27 февраля или +18,3%); дизельное топливо – 90,34 гривны за литр (+28,74 гривны против 27 февраля или +46,7%);

(+28,74 гривны против 27 февраля или +46,7%); газ автомобильный – 49,10 гривны за литр (+10,6 гривны против 27 февраля или +27,5%).

С точки зрения Юрия Корольчука, цены на топливо в Украине гипотетически могут пересечь отметку в 100 гривен за литр, однако это обернется сокращением потребления и закрытием заправок.

Может быть 150 или 200 гривен? Формально – может. Потому что есть нефть, которую купят, например, за 200 долларов за баррель. Ее доставят на завод и переработают, а потом нефтепродукт продадут дальше в сеть. И дальше она сформирует такую цену. Ключевой вопрос: кто будет покупать это топливо. Поэтому я скептически отношусь к такому сценарию и не думаю, что у нас будут цены 150 – 200 гривен,

– заключает эксперт.

Юрий Корольчук отметил, что если ситуация в мире не изменится, со второй половины апреля может начаться углубление общего экономического кризиса, что потенциально может привести к сценарию, когда цены на топливо в Украине достигнут 150 – 200 гривен за литр.

В то же время эксперт подчеркнул, что такой резкий скачок маловероятен в ближайшие дни. Чтобы цены на заправках взлетели до таких уровней, стоимость нефти на мировых рынках должна была бы быстро приблизиться к 200 долларов за баррель. Лавинообразный рост до таких отметок в июне-июле он также считает маловероятным, хотя полностью исключать этого нельзя.

Эксперт также обратил внимание, что рост цены на нефть повлечет за собой подорожание практически всех товаров и услуг.

