Сколько могут потерять страны на фоне событий в Иране?

Арабские страны могут потерять от 120 до 194 миллиардов долларов ВВП из-за последствий войны, о чем пишет Bloomberg.

Агентство рассмотрело несколько различных сценариев, чтобы оценить, как конфликт может повлиять на страны региона. Авторы отчета подчеркнули, что последствия могут быть значительными, даже если война быстро завершится.

Общие потери могут привести:

к росту уровня безработицы в регионе до четырех процентных пунктов;

потере примерно 3,6 миллиона рабочих мест;

увеличению количества людей, которые окажутся за чертой бедности – до четырех миллионов.

Важно! Больше всего пострадают страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и регион Леванта – каждый из них может потерять более 5,2% ВВП.

Такие страны, как Катар, Кувейт, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, страдают из-за фактического закрытия Ормузского пролива. Это препятствует экспорту значительной части их нефти и природного газа.

Катар и Кувейт могут потерять по 14% ВВП в этом году, если конфликт продлится до конца апреля. И это станет худшим экономическим спадом для этих стран с начала 1990-х годов.

Саудовская Аравия и ОАЭ находятся в несколько лучшем положении благодаря возможности перенаправлять часть нефтяных потоков в обход Ормузского пролива. Но их ВВП все равно может снизиться примерно на 3% и 5% соответственно - это станет самым большим экономическим ударом со времен пандемии COVID-19.

В частности спреды по долларовым сукукам и традиционным облигациям стран Персидского залива выросли до максимумов за пять лет.

Страны Персидского залива, которые являются крупными эмитентами долга среди рынков, развивающихся (около 40% всех выпусков долларового долга без учета Китая), значительной степени зависят от заимствований для финансирования проектов по диверсификации экономики и уменьшения зависимости от нефти,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Совокупный государственный долг региона достиг 1,2 триллиона долларов в марте, увеличившись на 14% в годовом измерении.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сделал заявление по ситуации с Ормузским проливом.

Иран, по сути, уничтожен. Самое тяжелое уже сделано. Идите и достаньте свою нефть сами,

– заявил Трамп.

Он в частности посоветовал странам:

покупать горючее у США;

захватить пролив самостоятельно.

Заметьте! Американского лидера возмутило то, что многие страны отказались поддержать войну в Иране.

