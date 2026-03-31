Запасы сократились до критически низкого уровня. Об этом сообщает Bloomberg.
Что известно о сложном положении в странах Ближнего Востока?
По информации агентства, для противодействия иранским атакам, было использовано не менее 2400 ракет типов PAC-3 и GEM-T из примерно 2800, находившихся на вооружении до начала боевых действий. Такой уровень расходов свидетельствует о высокой интенсивности ракетных ударов и значительной нагрузке на системы противовоздушной обороны, с которой не всегда есть возможность справиться.
Согласно официальным данным, с начала войны Иран выпустил по странам региона около 1200 баллистических ракет и почти 4000 дронов-камикадзе типа "Шахед".
Как пишет Bloomberg, без поддержки США большинство стран Персидского залива не смогли бы эффективно противодействовать таким атакам. В частности, старшая научная сотрудница Stimson Center Келли Гриеко отметила, что без американской помощи у региона практически не осталось бы средств для защиты.
Из-за уменьшения запасов дорогих перехватчиков страны все активнее обращаются к альтернативным решениям, в частности дешевых боеприпасов типа JDAM.
Обратите внимание! JDAM – это набор оборудования, который превращает обычные свободнопадающие ("тупые") бомбы в управляемые высокоточные ("умные") боеприпасы, способные применяться при любых погодных условиях.
Трамп готов завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым. США хотят сосредоточиться на ослаблении военно-морского флота Ирана и его ракетных запасов.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил лидеров Ближнего Востока о возможных наземных действиях, демонстрируя атаки Ирана с использованием FPV-дронов. Кроме того, он выразил убеждение, что Москва заинтересована в длительной войне на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь США от Украины.
Иран не теряет надежд ликвидировать Трампа. Известно, о по меньшей мере двух попытках. Кроме того, Иранский режим поддерживает государственный терроризм на разных континентах, включая Западное полушарие, сотрудничая с Венесуэлой и другими государствами.